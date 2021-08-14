أكلات فراخ بطريقة جديدة .. 3 وصفات متنوعة أبرزها كرات البشاميل

تبحث السيدات عن أفكار أكلات فراخ بطريقة جديدة لتتمكن من تجديد سفرتها وتكسر روتين الأطعمة والأكلات التقليدية.

ترغب النساء حديثات الزواج فى تعلم كيفية عمل أكلات فراخ بطريقة جديدة لتتمكن من أن تلقى إعجاب حماتها وزوجها.

وما يدفع النساء للبحث عن كيفية عمل أكلات فراخ بطريقة جديدة دون أصناف اللحوم الأخرى أنها من أكثر الأنواع شعبية وترضى جميع الأذواق وسعرها أقل مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى.

وتتخوف بعض النساء من عمل أكلات فراخ بطريقة جديدة خشية أن لا تعجب أفراد الأسردة لذا ترغب في الحصول على هذه الوصفات من مصدر موثوق للحصول على نتائج مضمونة.

نقدم لكم مجموعة متنوعة من أكلات فراخ بطريقة جديدة لتبهري بها افراد اسرتك وتلقى اعجاب اطفالك وحماتك وضيوفك .

الدجاج المدغمر الفاسي

لـ الشيف زينب مصطفى

مقادير الدجاج المدغمر الفاسي



8 بصلة شرائح

2 ملعقة كبيرة كزبرة

2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح حسب الرغبة

1 ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

5 فص ثوم مفروم

1 و نصف ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة

2 ليمونة مخللة مفرومة

1 ملعقة كبيرة سمنة مغربي

1 ملعقة صغيرة زعفران شعر

1 ملعقة كبيرة كركم

التزيين

ليمون مخلل

زيتون أحمر مخلل مخلي

2 دجاجة 8 قطع منقوعة في ماء وملح لمدة ساعتين



طريقة عمل الدجاج المدغمر الفاسي

* حمري البصل في الزيت على النار ثم ضعي الكركم ويقلب خليط البصل وتتبل قطع الدجاج بالثوم والملح والفلفل الأسود والكزبرة والبقدونس والزنجبيل والزعفران وضيفي السمنة ويقلب الخليط على النار.

* ضعي الماء ويغطى الخليط حتى قرب تمام النضج يضاف الليمون المخلل المفروم واتركي الخليط حتى تمام النضج وتزال قطع الدجاج وترص في صينية فى الفرن لتتحمر قليلاً

* يرفع الصوص على النار ويضاف له الزيتون والليمون المخلل وترص قطع الدجاج فى طبق التقديم ويضاف على الوجه الصوص ويوضع على الوجه بالبقدونس والكزبرة المفرومة للتزيين

كرات الدجاج بالبطاطس والبشاميل

لـ الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير كرات الدجاج بالبطاطس والبشاميل

دجاج فيليه مفروم

بصل

بطاطس مسلوقة مهروسة

بقدونس مفروم

حبهان بودرة

كمون ناعم

البشاميل

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة سمنة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

بيضة

زيت



طريقة عمل كرات الدجاج بالبطاطس والبشاميل

* شوحي الدجاج المفروم فى الزيت على النار وضعي الحبهان والملح والفلفل الأسود وضيفي البصل المبشور ويقلب الخليط جيدا.

البشاميل

قومي بتشويح الدقيق فى السمنة على النار ثم ضيفي اللبن وقلبي الخليط جيدا وانتظرى دقائق قليلة حتى تحصلي على البشاميل.



الدجاج التركي المشوي

لـ الشيف غادة التلي

مقادير الدجاج التركي المشوي

2 دجاجة

2 بصل

4 فص ثوم

ملح

فلفل أسود

طماطم

صلصة طماطم

فلفل

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة ليمون

رشة بهارات

قرفة

جوزة الطيب



طريقة عمل الدجاج التركي المشوي

* افرمي البصل ثم يضاف نصف قرن فلفل ثم الثوم ثم الليمون ثم ضيفي الطماطم ثم البهارات والقرفة وجوزة الطيب والفلفل الاسود والصلصة وزيت زيتون ويفرم مرة اخرى ثم يضاف الملح

* تبلي الدجاج بالتتبيلة جيدا بين الجلد و اللحم حتى يتشرب الدجاج من التتبيلة وتترك في التتبيلة لمدة 4 ساعات و توضع في الفرن لمدة ساعة وتقدم ساخنة