عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات فراخ بطريقة جديدة .. 3 وصفات متنوعة أبرزها كرات البشاميل

صدى البلد

تبحث السيدات عن أفكار أكلات فراخ بطريقة جديدة  لتتمكن من تجديد سفرتها وتكسر روتين الأطعمة والأكلات  التقليدية.

ترغب النساء حديثات الزواج فى تعلم كيفية عمل أكلات فراخ بطريقة جديدة لتتمكن من أن تلقى إعجاب حماتها وزوجها.

وما يدفع النساء للبحث عن كيفية عمل أكلات فراخ بطريقة جديدة دون أصناف اللحوم الأخرى أنها من أكثر الأنواع شعبية وترضى جميع الأذواق وسعرها أقل مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى.

وتتخوف بعض النساء من عمل أكلات فراخ بطريقة جديدة خشية أن لا تعجب أفراد الأسردة لذا ترغب في الحصول على هذه الوصفات من مصدر موثوق للحصول على نتائج مضمونة.

نقدم لكم مجموعة متنوعة من أكلات فراخ بطريقة جديدة لتبهري بها افراد اسرتك وتلقى اعجاب اطفالك وحماتك وضيوفك .

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية للشيف فاطمة أبو حاتي

زي المطاعم.. طريقة عمل "برجر الفراخ" |شاهد

الدجاج المدغمر الفاسي

لـ الشيف زينب مصطفى
مقادير الدجاج المدغمر الفاسي
 

8 بصلة شرائح

2 ملعقة كبيرة كزبرة

2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح  حسب الرغبة

1 ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

5 فص ثوم مفروم

1 و نصف ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة

2 ليمونة مخللة مفرومة

1 ملعقة كبيرة سمنة مغربي

1 ملعقة صغيرة زعفران شعر

1 ملعقة كبيرة كركم

التزيين

ليمون مخلل

زيتون أحمر مخلل مخلي

2 دجاجة  8 قطع منقوعة في ماء وملح لمدة ساعتين


طريقة  عمل الدجاج المدغمر الفاسي
* حمري البصل في الزيت على النار ثم ضعي الكركم ويقلب خليط البصل وتتبل قطع الدجاج بالثوم والملح والفلفل الأسود والكزبرة والبقدونس والزنجبيل والزعفران وضيفي السمنة ويقلب الخليط على النار.

* ضعي الماء ويغطى الخليط حتى قرب تمام النضج يضاف الليمون المخلل المفروم واتركي الخليط حتى تمام النضج وتزال قطع الدجاج وترص في صينية فى الفرن لتتحمر قليلاً

* يرفع الصوص على النار ويضاف له الزيتون والليمون المخلل وترص قطع الدجاج فى طبق التقديم ويضاف على الوجه الصوص ويوضع على الوجه بالبقدونس والكزبرة المفرومة للتزيين

 

كرات الدجاج بالبطاطس والبشاميل

لـ الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير كرات الدجاج بالبطاطس والبشاميل
دجاج فيليه مفروم

بصل

بطاطس مسلوقة مهروسة

بقدونس مفروم

حبهان بودرة

كمون ناعم

البشاميل

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة سمنة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

بيضة

زيت


طريقة عمل كرات الدجاج بالبطاطس والبشاميل
* شوحي الدجاج المفروم فى الزيت على النار وضعي الحبهان والملح والفلفل الأسود وضيفي البصل المبشور ويقلب الخليط جيدا.

البشاميل

قومي بتشويح الدقيق فى السمنة على النار ثم ضيفي اللبن وقلبي الخليط جيدا وانتظرى دقائق قليلة حتى تحصلي على البشاميل.
 

الدجاج التركي المشوي

لـ الشيف غادة التلي

مقادير الدجاج التركي المشوي
2 دجاجة

2 بصل

4 فص ثوم

ملح

فلفل أسود

طماطم

صلصة طماطم

فلفل

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة ليمون

رشة بهارات

قرفة

جوزة الطيب


طريقة عمل الدجاج التركي المشوي
* افرمي البصل ثم يضاف نصف قرن فلفل ثم الثوم ثم الليمون ثم ضيفي الطماطم ثم  البهارات والقرفة وجوزة الطيب والفلفل الاسود والصلصة وزيت زيتون ويفرم مرة اخرى ثم يضاف الملح

* تبلي الدجاج بالتتبيلة جيدا بين الجلد و اللحم حتى يتشرب الدجاج من التتبيلة وتترك في التتبيلة لمدة 4 ساعات و توضع في الفرن لمدة ساعة وتقدم ساخنة

فراخ أكلات فراخ الدجاج بطريقة جديدة الفراخ الشيف

موضوعات متعلقة

طريقة عمل صينية الجلاش بالمهلبية لـ الشيف شربيني

بعد إصابة عادل الفار بها.. اكتشف أسباب غيبوبة الكبد

أكلات جديدة للغداء بالفراخ.. أبرزها كرات الدجاج بالبشاميل

بعد انتشار فيروس الهربس بين الأطفال.. معلومات لا تعرفها عن المرض أبرازها يصيب الكبار .. له 8 أنواع وطرق الوقاية منها واحدة

ترشيحاتنا

الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي في 40 ولاية

حصول هيونداي توسان 2022 على أفضل تصنيف للسلامة + 

أخبار التكنولوجيا| تسريبات تكشف تحفة شاومي القادمة Redmi 10.. ورسميا أوبو تعلن إطلاق هاتفها Oppo A16s

واحد تلو الآخر.. مصرع ٥ داخل غلاية زيت بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021 .. غدا

مفوضية اللاجئين فى مصر لصدي البلد: 42 ألفا و325 شخصا يستفيدون بصرف إعانات نقدية شهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة..اختبار الـ DNA يثبت زواج إلهان عمر من شقيقها

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

حسم الجدل.. الصحة: الموجة الرابعة لفيروس كورونا في ديسمبر

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ