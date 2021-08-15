بعد الزلزال المدمر بساعات.. هزة أرضية عنيفة تضرب هايتي

ضرب زلزال آخر دولة هايتي بعد زلزال مدمر أسفر عن سقوط مئات القتلى والضحايا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة ريختر، قُدرت في البداية بـ 5.9، هز هايتي في وقت متأخر من السبت.

وفي وقت سابق يوم السبت، واجهت هايتي زلزالا هائلا آخر بلغت قوته 7.2 على مقياس ريختر وأودى بحياة 304 أشخاص على الأقل، وإصابة 1800، ودمر البنية التحتية للبلاد.

بدوره، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتقديم مساعدات عاجلة لدولة هايتي، حيث قال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن أجاز تقديم مساعدات فورية لدولة هايتي، بعد الزلزال المدمر الذي ضربها صباح السبت.

وأضاف أن بايدن أجاز تقديم الولايات المتحدة مساعدة فورية، كما عين سامانثا باور رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منسقة للجهود في هذا الشأن.

من جانبه، أعرب وزراء هايتي أرييل هنري عن تعازيه إلى "أسر ضحايا هذا الزلزال العنيف الذي خلف خسائر بشرية وأضرارا مادية في عدد من مناطق البلاد".

وأشار إلى أن "أضرارا فادحة" وقعت جراء زلزال هايتي، معلنا توجيه الفريق الحكومي باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل.

وتوجه هنري إلى المناطق المتضررة، داعيا المواطنين إلى التضامن والوحدة في مواجهة الوضع الحالي.

وذكرت وكالة أمريكية أن مركز الزلزال تم تحديده على بعد 12 كيلومتراً شمال شرقي بلدة سانت لويس، بمقاطعة سود جنوب غربي البلاد.