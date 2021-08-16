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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام يلقى محاضرة عن قانون التصالح وملف التقنين ضمن البرنامج التدريبي للعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية لإعداد صف ثاني من القيادات

السكرتير العام لـ بني سويف : خطة لتأهيل وتمكين الشباب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

السكرتير العام
السكرتير العام لـ بني سويف : خطة لتأهيل وتمكين الشباب

ألقى اللواء جمال مسعود السكرتير العام  لمحافظة بني سويف  محاضرة ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لقيادات الصف الثاني بالديوان العام والوحدات المحلية ، والذي يتم تنظيمه تحت رعاية المحافظ"د.محمد هاني غنيم"،وإشراف عام من نائب المحافظ السيد بلال حبش،ويشارك في البرنامج 45 متدربا ضمن المرحلة الأولى ،ويعقد على مدار أسبوعين بقاعة ديوان عام المحافظة وكان قد انطلق في الــــ 8 من أغسطس الجاري

وفي بداية المحاضرة أشار السكرتير العام إلى أن بني سويف  بقيادة الدكتور محمد هاني غنيم لديها خطة متكاملة ترتكز على إعداد صف ثاني من القيادات التنفيذية ،وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية التي يتبناها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل في أبرز محاور بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتأهيل وتمكين الشباب يمتلك ما يكفى من القدرات والمهارات لتولى المناصب القيادية وإدارة ملفات الدولة ، موضحا أن البرنامج يستهدف تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الفنية والمهنية المتميزة وإكسابهم مهارات القيادة والإدارة والتواصل الفعال والإطلاع والدراية بالقوانين المنظمة للعمل الإداري والأداء التنفيذي داخل أجهزة ومؤسسات الدولة

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تناول السكرتير العام عدداً من المحاور والملفات الهامة والتي شملت ملف التقنين والتصالح على بعض مخالفات البناء،حيث استعرض أبرز قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019،والحالات التى يتم التصالح عليها  ومحدداته وسير العمل في منظومة التصالح بداية من تلقى الطلبات وتشكيل اللجان المختصة التي تتولى فحص الطلبات ودراستها ولجان المعاينة والبت والتسعير ، فضلاً عن التسييرات التى أتاحها القانون على المواطنين الجادين في التصالح بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي

كما تطرق اللواء جمال مسعود لموضوع التقنين لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أهمية القانون في تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضى الدولة، وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة،مع التنويه عن التسهيلات التي قدمتها المحافظة للمواطنين في هذا المجال، والتي تم اتخاذها في ضوء توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة

جدير بالذكر أن المحافظ"د.محمد هاني غنيم"قد افتتح البرنامج،خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت الأحد الماضى"ليستمر أسبوعين  ويشارك به 45 موظفا من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية،والذي يستهدف تدريب العاملين بالجهاز الإداري بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية،على العديد من المجالات والتخصصات،تشمل(مهارات القيادة، التكنولوجيا،التواصل الإداري، إدارة المشروعات ،القانون،القيادة الفاعلة، مكافحة الفساد،الشكاوى وخدمة المواطنين،التحول الرقمي، المجتمع المدني ،إدارة الوقت ..وغيرها)والتي يحاضر فيها مجموعة من الأكاديميين وأعضاء من البرلمان والتنفيذيين وقيادات المحافظة من نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد

وتشهد فعاليات البرنامج التدريبي حضور وإشراف كل من : الأستاذ أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية ، والأستاذ أحمد عادل الأمين المساعد للمجلس الاستشاري للشباب ، والأستاذة نيرة نبيل - الفريق المشرف على متابعة تنفيذ البرامج التدريبية

 

بني سويف مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي مخالفات البناء القيادات التنفيذية

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