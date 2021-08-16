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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي: 

 

 

الذهب ينهض بعد سقوط صادم.. 28 جنيها زيادة في الجرام ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-8-2021، في مصر ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

 

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأثنين 16 -8-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 16 أغسطس2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.
 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 16-8-2021

النشرة الاقتصادية..استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية.. رئيس جهاز مدينة بدر يكشف تفاصيل بناء سكن العاملين بالعاصمة الإدارية

أسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 14 أغسطس 2021

ارتفاع ملحوظ.. أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة.. فيديو

 

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الإثنين 16-8-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 16-8-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

 

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 16 أغسطس

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع " صدى البلد " لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس ، 8 محرم 1443 هجرية. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 16 أغسطس، 8 محرم 1443 هجرية:

 

خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف.. أرقام تهمك

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية و الإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة. ووضعت الشرطة المصرية، أرقام طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

 

 

 

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