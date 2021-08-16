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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب ينهض بعد سقوط صادم.. 28 جنيها زيادة في الجرام ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

الذهب 
الذهب 

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-8-2021، في مصر ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 : 783 جنيها اليوم الإثنين 16-8-2021  بينما سجل سعر جرام الذهب  عيار  21 : 756  جنيها الأسبوع الماضي أي ارتفع 28 جنيها ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي  774 جنيها.

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

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أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر  783  جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 895 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 820 جنيها

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 783 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18  : 671 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 27,830 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,264 جنيهات

سعر كيلو الذهب 

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 894,857 جنيها

 

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سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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