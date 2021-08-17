تراجع بورصة وول ستريت بسبب مبيعات التجزئة الضعيفة

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض الأسهم المتصلة بالتكنولوجيا وتقرير الأرباح الضعيف من هوم ديبوت.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تراجع المؤشران داو وستاندرد اند بورز 500 عن مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح، اليوم الثلاثاء بعد تقارير نتائج أعمال من شركات التجزئة هوم ديبوت ومن وول مارت.

وعقب أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئةن تأثر سلبًا التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة والتي تباطأ في يوليو.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي عربية"، سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق لخمس جلسات متتالية.

وأنهى داو جونز جلسة التداول اليوم منخفضا 279.68 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 35345.72 نقط بينما هبط المؤشر ستاندر اند بوزر 500 القياسي 31.63 نقطة، أو 0.71 بالمئة، ليغلق عند 4448.08 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 137.58 نقطة، أو 0.93 بالمئة، إلى 14656.18 نقطة.