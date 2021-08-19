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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الجزائري: الحرائق الأخيرة جزء من مؤامرة شاملة على البلاد

رئيس الأركان الجزائري
رئيس الأركان الجزائري

دعا رئيس الأركان الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، إلى التحلي بالمزيد من اليقظة والحيطة والحذر لإحباط جميع المخططات التي تحاك ضد البلاد، مؤكدا أن الحرائق الأخيرة التي اندلعت في عدة ولايات، كانت جزء من مؤامرة شاملة متكاملة الأركان.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، قال شنقريحة: "إننا عاقدون العزم على إفشال هذه المؤامرة، مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، مسنودين في ذلك على شعبنا الأبي، الذي قدم أروع صور التضامن والتآزر خلال هذه المحنة".

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وأشاد بالشعب الجزائري الذي لم ينجرف وراء الخطابات المسمومة لدعاة الفتنة والتفرقة، وكان أكثر وعيا، مؤكدا أن أعداء الأمس واليوم يستهدفون وحدة البلاد، انتقاما منها لمواقفها الشجاعة ووقوفها غير المشروط مع القضايا العادلة في جميع أنحاء العالم.

وكان ‏المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، أعلن في وقت سابق، ثبوت ضلوع منظمتي الماك ورشاد الإرهابيتين في إشعال الحرائق التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وأكد ‏المجلس الأعلى للأمن الجزائري أن الماك تتلقى الدعم من أطراف أجنبية، مشددا علي ‏وجوب استئصال المنظمين جدريا لا سيما الماك.

يذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية، أعلنت الثلاثاء، أن البلاد قررت اقتناء 4 طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام.

جاء ذلك على إثر الحرائق التي نشبت في عدة مناطق بالجزائر، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

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