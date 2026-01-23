الغاز يحاصر أسرة كاملة.. إصابة 5 أشخاص باختناق داخل منزل في جزيرة شندويل بسوهاج

شهدت جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج حالة من القلق، بعد إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق متفاوتة؛ نتيجة تسرب للغاز داخل أحد المنازل، ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول عدد من المواطنين إلى قسم الطوارئ بمستشفى سوهاج العام، مصابين بحالات اختناق، نتيجة تسرب غاز بمنزلهم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل.

وبالانتقال والفحص، وبإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة كل من:" عبد الستار ع، 49 عامًا، ويعاني من اضطراب في مستوى الوعي وضيق شديد في التنفس، وانجاله علي، 14 عامًا، وسيف، 13 عامًا، ورحاب، 17 عامًا، وزوجته نجلاء س، 40 عامًا"، حيث ظهرت على الأربعة الأخيرين أعراض ضيق بالتنفس، ودوخة، ورعشة؛ نتيجة استنشاق كميات من الغاز المتسرب داخل المنزل.

وأفادت التحريات أن المصابين كانوا متواجدين داخل المنزل وقت وقوع الحادث، قبل أن يشعروا بحالات اختناق مفاجئة، ما دفع ذويهم للاستغاثة ونقلهم سريعًا إلى المستشفى، خشية تفاقم حالتهم الصحية، خاصة مع تزايد الأعراض في وقت قصير.

من جانبها، باشرت الأطقم الطبية بمستشفى سوهاج العام التعامل الفوري مع الحالات فور وصولها، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، مع إعطائهم الأكسجين والعلاج المناسب لحالات الاختناق، وسط متابعة مستمرة للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

وأكد مصدر طبي أن حالة المصابين مستقرة نسبيًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن سرعة نقلهم إلى المستشفى ساهمت في السيطرة على المضاعفات المحتملة، وعدم حدوث أي حالات وفاة، مع استمرار المتابعة الطبية تحسبًا لظهور أي أعراض لاحقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع تكليف الجهات المختصة بفحص أسباب تسرب الغاز داخل المنزل، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.