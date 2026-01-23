والدة البطل إسلام مشهور باكية: تمنى الشهادة ونالها

قالت سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد البطل الرائد إسلام مشهور، إن مصر في أمن وأمان بأولادها الأبطال، وبتضحيات الشهداء الذين رحلوا وضحوا بأغلى ما يملكون، وهي الروح؛ من أجل الحفاظ على مصر.

وأضافت والدة الشهيد البطل الرائد إسلام مشهور، خلال حوارها مع الإعلامية إلهام صلاح، أن رحيل إسلام كان له تأثيرا كبيرا عليها، مؤكدة أن لديها 4 أولاد، وأن إسلام كان الصغير الذي يجلس معها هي ووالده بالمنزل؛ بعد زواج أولادها الكبار.

وأوضحت: «الشهيد كان بطلا في تصرفاته وأفعاله، واتعلم الحكمة من والده لواء جيش، وأخوه الكبير العقيد بالأمن المركزي»، موضحة «إسلام كان بيحب شغله، واتخرج عام 2012، وخدم في كرداسة لمدة عامين، وبعد ذلك تم ترشيحه لـ عمليات الأمن الخاصة".

ودخلت في حالة بكاء على الهواء، وقالت «إسلام كان حنين أوي عليا وعلى والده، ودايمًا كان بيسعى في عمل الخير، وكانت سمعته طيبة بين أصدقائه وأهله وجيرانه، عشان كده ربنا أكرمه بالشهادة، وكانت له طقوس خاصة في المناسبات العائلية، وكان يحرص على عمل مفاجأة لي كل مناسبة، لافتة إلى أنه رحل في عمر 27 سنة».

والدة الرائد إسلام مشهور: كان يتمنى الشهادة

وواصلت حديثها: "الراحل كان يتمنى الشهادة وحصل عليها، وأنه ضحى بحياته؛ حُبًّا في مصر، ومات في المدرعة، وعندما أصيب؛ لم يشعر بالإصابة، كما نطق الشهادة قبل الموت".