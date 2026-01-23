قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة
هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية
صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
هافانا تحت مقصلة ترامب.. واشنطن تعتزم فرض حصار على كوبا لوقف صادراتها النفطية
مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل
خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا
الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات
الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
الناس هتروح فين؟ مصطفى بكري ينتقد أسعار تقنين الأراضي
توك شو

والدة البطل إسلام مشهور باكية: تمنى الشهادة ونالها

والدة البطل إسلام مشهور
والدة البطل إسلام مشهور

قالت سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد البطل الرائد إسلام مشهور، إن مصر في أمن وأمان بأولادها الأبطال، وبتضحيات الشهداء الذين رحلوا وضحوا بأغلى ما يملكون، وهي الروح؛ من أجل الحفاظ على مصر.

وأضافت والدة الشهيد البطل الرائد إسلام مشهور، خلال حوارها مع الإعلامية إلهام صلاح، أن رحيل إسلام كان له تأثيرا كبيرا عليها، مؤكدة أن لديها 4 أولاد، وأن إسلام كان الصغير الذي يجلس معها هي ووالده بالمنزل؛ بعد زواج أولادها الكبار.

وأوضحت: «الشهيد كان بطلا في تصرفاته وأفعاله، واتعلم الحكمة من والده لواء جيش، وأخوه الكبير العقيد بالأمن المركزي»، موضحة «إسلام كان بيحب شغله، واتخرج عام 2012، وخدم في كرداسة لمدة عامين، وبعد ذلك تم ترشيحه لـ عمليات الأمن الخاصة".

ودخلت في حالة بكاء على الهواء، وقالت «إسلام كان حنين أوي عليا وعلى والده، ودايمًا كان بيسعى في عمل الخير، وكانت سمعته طيبة بين أصدقائه وأهله وجيرانه، عشان كده ربنا أكرمه بالشهادة، وكانت له طقوس خاصة في المناسبات العائلية، وكان يحرص على عمل مفاجأة لي كل مناسبة، لافتة إلى أنه رحل في عمر 27 سنة».

والدة الرائد إسلام مشهور: كان يتمنى الشهادة

وواصلت حديثها: "الراحل كان يتمنى الشهادة وحصل عليها، وأنه ضحى بحياته؛ حُبًّا في مصر، ومات في المدرعة، وعندما أصيب؛ لم يشعر بالإصابة، كما نطق الشهادة قبل الموت".

البطل الرائد إسلام مشهور

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

