نجم الكرة المصرية : تجربة بيراميدز جيدة ولكنها تدار بشكل عشوائي

أشاد مصطفى أبو الدهب نجم النادي المصري السابق بتجربة نادي بيراميدز ووجود نادِ جديد استطاع منافسة قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك في شراء اللاعبين ، والمنافسة على الألقاب .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :فريق بيراميدز يُدار بشكل عشوائي هذا الموسم ، ولا يوجد هدف واضح محدد لمجلس إدارة النادي ، حيث أنفق مجلس الإدارة أموالاً طائلة هذا الموسم واستقدم العديد من اللاعبين مثل رمضان صبحي و أحمد فتحي و شريف إكرامي وغيرهم ، دون تحديد هدف محدد منذ بداية الموسم ، وأعتقد أن الفريق يحتاج إلى مدير فني مصري ذو شخصية قيادية ، يستطيع السيطرة على هذا الكم من النجوم المتواجدين بالفريق

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد السويس الجديد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمد الحنفي حكما للساحة محمد عبد المجيد مساعدا أول عمر فتحي مساعدا ثانيا أشرف مسعد حكما رابعا طارق مجدي حكم فيديو محمد يوسف مساعد حكم فيديو.

اختتم فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري العام.

وخاض لاعبو سيراميكا كليوباترا التدريب الختامي في السويس، وشارك فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم رجب بكار، الظهير الأيمن، الذي يغيب عن مواجهة الزمالك، بداعي الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادي الاتحاد السكندري.



وانضم "بكار" لمعسكر الفريق، بعد أن حصل على إجازة قصيرة لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري، بموافقة الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا.

وظهرت الجدية على لاعبي سيراميكا كليوباترا، خلال المران الأخير، الذي استهله الكابتن هيثم شعبان بمحاضرة نظرية، لشرح بعض النقاط الفنية، وغلب الحماس على الأجواء، سعيًا للمشاركة في اللقاء المهم.