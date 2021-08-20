طريقة عمل المهلبية بالكراميل.. 3 وصفات مختلفة

المهلبية بالكراميل من الحلويات المختلفة والشهية، وتفضل الكثير من الأمهات تحضير المهلبية بالكراميل لأطفالها لأحتوائها على الكثير من الفوائد والفيتامينات التي يحتاجها.

كما يمكن تقديم المهلبية بالكراميل بالكثير من الطرق المختلفة، وإضافة الحشوات المميزة..

1- مقادير المهلبية بالكراميل

مقادير مهلبية بالكراميل

مدة التحضير : 30 دقيقة

نصف كوب نشا

1 كوب سكر

1 كوب لبن

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة زبدة



طريقة تحضير مهلبية بالكراميل

1- يوضع السكر على النار حتى يذوب

2- تضاف الزبدة على السكر على النار ويقلب كل الخليط

3- يخلط اللبن مع الفانيليا

4- يضاف اللبن إلى خليط الكراميل ويقلب الخليط على النار

5- يذاب النشا في اللبن ويضاف على خليط الكراميل

6- يقلب الخليط على النار حتى يغلي ويغلظ القوام

7- تصب في كاسات أو سلاطين التقديم وتقدم

مهلبية بالكراميل

2- بطريقة سهلة.. طريقة عمل المهلبية بالكراميل

مقادير مهلبية بالكراميل

مدة التحضير : 30 دقيقة

1 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة زبدة

4 كوب لبن

نصف كوب نشا

1 باكو فانيليا

طريقة تحضير مهلبية بالكراميل

1- يترك السكر على النار حتى يتكرمل



2- ثم تضاف الزبدة ثم يقلب حتى يتكرمل



3- على النار يسخن اللبن ثم تضاف الفانيلا ثم يذوب النشا ويضاف إلى اللبن ونقلب حتى يثقل القوام



4- يضاف الكراميل ويقلب الخليط جيدا وتقدم

مهلبية بالكراميل





3- عمل المهلبية بالكراميل في المنزل

مقادير مهلبية بالكراميل والموز

مدة التحضير: 25 دقيقة

المهلبية

150 جرام سكر

3 ملاعق كبيرة نشا

3 ملاعق كبيرة دقيق

موزة

قليل من البسكويت السادة

سكر للكراميل

شرائح كيك شوكولاتة

التزيين

مارشميلو

شوكولاتة سايحة

موز

شوكولاتة بالمكسرات

صوص شوكولاتة

بسكويت شوكولاتة بالكريمة



طريقة تحضير مهلبية بالكراميل والموز

1- ضعي اللبن والنشا والدقيق على البارد واخلطيهم جيدا

2- ضعي السكر في حلة على النار حتى يسيح

3- يقلب كل الخليط حتى يسيح الكراميل تماماً

4- يكسر البسكويت وتضاف شرائح الموز ويخلط كل الخليط بالمضرب الكهربائي

5- توضع قطع الكيك في كاسات

6- ضيفي على الوجه خليط المهلبية

7- توضع في الثلاجة لمدة ساعة

8- يزين الوجه بشرائح الموز وقطع الشوكولاتة بالمكسرات وصوص الشوكولاتة ​

وصفة أخرى

مقادير مهلبية بالكراميل

مدة التحضير: 20 دقيقة

بسكوت مجروش

سكر

2 كوب لبن

1 ملعقة كبيرة نشا

كراميل جاهز

1 ملعقة كبيرة قرفة

للتقديم

مكسرات مشكلة



طريقة تحضير مهلبية بالكراميل

1- قومي بخلط اللبن والنشا والسكر والقرفه على النار حتى يتقل القوام

2- ويخلط السكر والقرفة على النار ويترك حتى يتكرمل

3- في كاسات يوضع طبقة البسكويت في القاع ثم طبقة من الخليط المكرمل ثم تغطى بالمهلبية

وصفة أخرى

مقادير مهلبية الشيكولاتة بالكراميل و جوز الهند

اصابع شيكولاتة بجوز الهند

جرام شيكولاتة

كوب لبن

ملعقة كبيرة كاكاو

علبة حليب مكثف محلي مغليه

ملعقة كبيرة نشا

الوجه

شيكولاته مبشوره

شيكولاته بجوز الهند



طريقة تحضير مهلبية الشيكولاتة بالكراميل و جوز الهند

1- اخلطي الكاكاو و النشا مع القليل من اللبن

2- ضعي اللبن و الشيكولاتة على النار مع التقليب المستمر حتى تذوب الشيكولاتة

3- ضعي قطع الشيكولاتة بجوز الهند

4- ضيفي خليط الكاكاو و النشا مع التقليب المستمر حتى تمام التجانس و الحصول على قوام متماسك

5- ضعي طبقة من اللبن المكثف فى كأس التقديم ثم طبقة من المهلبية

6- زينيها بالشيكولاتة المبشورة و الشيكولاتة بجوز الهند وتقدم بالهنا