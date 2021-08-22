نشرة العالم.. تدخل عاجل من مصر لوقف قصف غزة.. وإثيوبيا تجمع 1.7 مليون دولار تبرعات لـ سد النهضة

طالبان تستعد لإعلان النظام الجديد في أفغانستان

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

إثيوبيا تجمع تبرعات بقيمة 1.7 مليون دولار لاستكمال بناء سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، جمع تبرعات تقدر بنحو 1.7 مليون دولار؛ لاستكمال بناء سد النهضة.

هجوم إلكتروني يستهدف وزارة الخارجية الأمريكية

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني، ويعتقد أنه تسبب في خرق خطير.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على قطاع غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما على قطاع غزة ردا على المناوشات التي وقعت بين متظاهرين فلسطينيين وجنود الاحتلال على حدود القطاع.



بعد تدخل عاجل من مصر والأمم المتحدة.. أنباء عن توقف الغارات الإسرائيلية على غزة

أفادت قناة "الحرة" بتوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، التي انطلقت مساء السبت.

ترامب مهاجما بايدن: تسببت في أعظم إذلال لأمريكا

واصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هجومه المستمر على طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي وصفه بأنه "أعظم إذلال للسياسة الخارجية" في تاريخ الولايات المتحدة.

طالبان تعلن تشكيل الحكومة قريباً.. وتحذيرات من حرب أهلية في أفغانستان

قال مسؤول كبير في حركة طالبان لوكالة "رويترز" البريطانية، إنه من المتوقع الإعلان عن إطار تشكيل الحكومة الجديدة في الأسابيع القليلة المقبلة.

بعد أسبوع من حكم طالبان..استمرار مأساة مطار كابول والمكاتب الحكومية مغلقة

بعد سبعة أيام من استيلاء طالبان على مدينة كابول، يواصل آلاف الأفغان التجمع خارج مطار حامد كرزاي الدولي في محاولة لمغادرة البلاد.

تعليق مفاجئ من إيران على مقتل مستشار عسكري لها في اليمن

علقت وزارة الخارجية الإيرانية مساء السبت، على إعلان الحكومة الشرعية في اليمن مقتل مستشار إيراني في مأرب، تعليقاً مفاجئاً.