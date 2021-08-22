أخبار الرياضة.. موعد انتخابات مجلس إدارة الأهلي.. وميدو يفجر مفاجأة بشأن ضم عبدالله السعيد لـ الزمالك

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإفريقية والعالمية.

خاص | تعرف علي موعد انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى



كثف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من اجتماعاته خلال الساعات القليلة الماضية بهدف الإعداد للمرحلة المقبلة التي تتضمن العديد من الملفات.

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك



كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، عن عدم تفكير الزمالك فى التعاقد مع عبد الله السعيد ، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لا يوجد تفكير سواء من عبد الله السعيد أو بيراميدز أو حتى الزمالك فى التعاقد مع اللاعب، لأن الفريق يملك لاعبين مميزين فى هذا المركز وهم مصطفي فتحي وشيكابالا وأوباما وأحيانا بن شرقي يجيد فى هذا المركز".

لبيب: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. وسننفذ قرار المحكمة بعودة مرتضى منصور



قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الفارس الأبيض يسعى لتحقيق الفوز في مباراتين المقبلتين بالدوري الممتاز.

وأضاف حسين لبيب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "رجولة لاعبي الزمالك، منحتنا نقاط مباراة سيراميكا كليوباترا، وهدفنا الفوز في آخر جولتين بالدوري وليس مباراة واحدة".

ميدو يوجه رسالة لـ كارتيرون بشأن مصطفى فتحي



أشاد النجم أحمد حسام "ميدو"، بالمستوى المميز الذى يقدمه مصطفي فتحي هذا الموسم خلال فترة اعارته مع نادى سموحة.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "مصطفي فتحي لاعب يجب أن يتم التعامل معه من قبل باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، بطريقة مميزة مثلما فعل احمد سامي فى سموحة، ويجب عند عودته للأبيض يشارك أساسيا لكي يستفيد من تألقه".

"خناقة" على المشاركة.. نجوم الزمالك يتدخلون لوأد الفتنة بين "جنش" و"كارتيرون"



يجري عدد من نجوم فريق الزمالك، محاولات مكثفة في الفترة الحالية من أجل إنهاء الخلاف بين محمود جنش حارس مرمى الفريق والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعد الأزمة التي نشبت بينهما قبل مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.



ويسعى شيكابالا وطارق حامد ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء، لإقناع الفرنسي كارتيرون بإنهاء الخلاف مع الحارس في الفترة الحالية للحفاظ على استقرار الفريق.

كاف يحدد آخر موعد لإرسال الأهلي والرجاء قائمة السوبر الأفريقي



حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” موعد إرسال القائمة النهائية لمباراة السوبر الأفريقى.

ويلقتى فى مباراة السوبر الأفريقي النادى الأهلي مع نظيره فريق الرجاء المغربي يوم 24 سبتمبر المقبل.

وتوج النادى الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب غريمه التقليدي نادى الزمالك فيما نجح فريق الرجاء البيضاوي المغربي من إقصاء نادى بيراميدز فى مباراة نهائي كأس الكونفدرالية.

شوبير يكشف تفاصيل أزمة كبرى بين الأهلي واتحاد الكرة وكلمة السر المنتخب



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي واتحاد الكرة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “اون سبورت اف ام” أن مجلس إدارة النادي الأهلي يرفض إرسال لاعبي الفريق للمشاركة مع المنتخب الأول في بطولة كأس العرب والتي ستقام في ديسمبر المقبل في قطر.