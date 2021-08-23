مصر على أبواب الموجة الرابعة.. 10 تصريحات لـ مستشار الرئيس عن الوضع الوبائي

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، عن أخر تطورات الوضع الوبائي في مصر وكذا موقف اللقاحات وطبيعة المرحلة القادمة.
وفيما يلي يرصد صدى البلد أبرز 10 تصريحات لمستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية:
- سيكون هناك تطعيم إلزامي ضد كورونا لطلاب الجامعات والمدارس.
- عدد من حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن 6 ملايين مواطن.
- وجود مصادر متعددة للحصول على اللقاح؛ ساهم في توفير كميات كبيرة
- التعاقد على 25 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" تتسلمهم مصر خلال الأربعة أشهر القادمة.
- استهداف تطعيم 40 مليون مواطن، وهم يشكلون عددا كبيرا من المجتمع المصري
- مصر في انتظار تصنيع 25 مليون جرعة من اللقاح المحلي.
- أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
- العالم كان يعاني من أزمة في توريد اللقاحات خلال الفترة الماضية.
- مصر على أبواب الموجة الرابعة من كورونا
- هناك تزايدا في الإصابات في الفترة الحالية ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية.