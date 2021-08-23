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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر على أبواب الموجة الرابعة.. 10 تصريحات لـ مستشار الرئيس عن الوضع الوبائي

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، عن أخر تطورات الوضع الوبائي في مصر وكذا موقف اللقاحات وطبيعة المرحلة القادمة.

 

عوض تاج الدين: تعاقدنا على 25 مليون جرعة من جونسون آند جونسون

عوض تاج الدين: تطعيم إلزامي لطلاب الجامعات والمدارس ضد كورونا

وفيما يلي يرصد صدى البلد أبرز 10 تصريحات لمستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية:

  1. سيكون هناك تطعيم إلزامي ضد كورونا لطلاب الجامعات والمدارس.
  2. عدد من حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن 6 ملايين مواطن.
  3.  وجود مصادر متعددة للحصول على اللقاح؛ ساهم في توفير كميات كبيرة 
  4.  التعاقد على 25 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" تتسلمهم مصر خلال الأربعة أشهر القادمة.
  5. استهداف تطعيم 40 مليون مواطن، وهم يشكلون عددا كبيرا من المجتمع المصري
  6. مصر في انتظار تصنيع 25 مليون جرعة من اللقاح المحلي.
  7. أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. 
  8. العالم كان يعاني من أزمة في توريد اللقاحات خلال الفترة الماضية.
  9. مصر على أبواب الموجة الرابعة من كورونا
  10. هناك تزايدا في الإصابات في الفترة الحالية ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية.

 

مستشار الدكتور محمد عوض تاج الدين الإعلامي أحمد موسى تطعيم إلزامي الموجة الرابعة من كورونا

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عوض تاج الدين: تطعيم إلزامي لطلاب الجامعات والمدارس ضد كورونا

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