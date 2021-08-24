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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة على الصادرات والواردات: إصدار 196.661 ألف شهادة منشأ

شهادة منشأ
شهادة منشأ

كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن مؤشرات اداء الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن الهيئة أصدرت 196.661 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2021، طبقا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية وكانت هذه الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية-اتفاق ثنائي – كوميسا- ميركسور- EUR١- EUR. MED – FORM-A – G.S.T.P).

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وأشار جابر إلى استخراج 14.226 ألف سجل تجاري خلال النصف الأول من عام 2021 ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة، وتقسم ما بين 5077 سجلا للمستوردين، و 3814 سجلا للمصدرين، و 931 سجلا للوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية ، و 3367 سجلا لمستلزمات الإنتاج، و 774 سجلا للسمسرة العقارية، و 263 سجلا للدعاية والاعلان.

 

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