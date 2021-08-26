أبرز تصريحات محافظ الإسكندرية لـ أحمد موسى.. يعلن مفاجأة للباعة الجائلين ويوجه تحذيرا عاجلا للزائرين بشأن المايوه.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم، لـ التجول فى شوارع الإسكندرية، لمعرفة المشروعات التى تتم على أرض الواقع، والمشكلات التى يعانى منها المواطنين، وذلك فى حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

أبرز ما جاء خلال الحلقة:

محافظ الإسكندرية: عصر فرض الإتاوات انتهى.. ولدينا 6 شواطئ بـ 5 جنيهات





قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن 85% من أصحاب الأبراج المخالفة تقدموا بـ طلبات للتصالح ويتم الفحص وتقدير قيمة الغرامة ومن يتحملها، مضيفا أن المحافظة تتعامل مع الأزمة بكل حزم وحسم.



وأوضح "الشريف"، خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن لدينا 66 شاطئا منها شاطئ مجاني بالكامل و7 شواطئ بسعر رمزي 5 جنيهات، لافتا إلى أنه لا نسمح فرض إتاوات وهذا العصر انتهى في المحافظة.



وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن لا يوجد بائع متجول ولا إكراميات ولا بقشيش في شواطئنا، لافتا إلى أن الشاطئ المجاني ضرب أسعار الشواطئ المؤجرة.

عقوبة قانونية.. محافظ الإسكندرية يوجه تحذيرا عاجلا للزائرين بشأن المايوه ..فيديو





وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تحذيرا هاما للمواطنين الأجانب والزائرين والمقيمين بالمحافظة، قائلا “أي مواطن يسير فى الإسكندرية بـ المايوه أو بـ ملابس داخلية سيتم القبض عليه، ويتم تحرير محضر، ثم يعرض على النيابة وتطبيق العقوبة القانونية عليه".

وأوضح "الشريف"، خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن المايوه والبكيني مسموح على الشواطئ فقط، ومن يخرج بتلك الملابس لـ الشارع يعاقب، ولا تهاون مع أحد سواء مصريا أو أجنبيا، أو من هو من المحافظة أو من خارجها.

وقال محافظ الإسكندرية، إنه يمنع أى شخص يسير بـ المايوه فى شوارع الإسكندرية، معلقًا “المايوه مرفوض وعلى الجميع ارتداء الملابس المناسبة”.

ممكن اتصور معاك.. جولة لأحمد موسى ومحافظ الإسكندرية في شاطئ مجاني





أجرى الإعلامي الإعلامي أحمد موسى، بصحبة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة داخل أحد الشواطئ المجانية في المحافظة.



وأظهرت الجولة، كراسي مخصصة لـ ذوي الهمم، داخل الشاطئ المجاني، قبل أن يطالب من أحد رواد الشاطئ بالتقاط صورة معه، قائلا :"ممكن أتصور معاك"، ليرد عليه أحمد موسى، قائلا :"تفضلي ومعانا معالي المحافظ".



وأظهرت الجولة أيضا كل ما قدمت المحافظة من تسهيلات لذوي الهمم داخل الشاطئ، ليرد مواطن، :"ما فيش أحلى من كدة، ونشكر سيادة الريس، والأمن موجود والنظام جميل جدا".



محافظ الإسكندرية: لدينا مخزون من السلع يكفي 6 أشهر





كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن أن أربعة آلاف ونصف طن قمامة يتم جمعها يوميًا، مشيرا إلى أنها تصل إلى سبع آلاف طن يوميا في الصيف.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن آلاف العربات تقوم بجمع القمامة يوميا وتنقلها لمحطات وسيطة ثم إلى المدافع الصحية بمنطقة الحمام، مشيرا إلى أنه يتم التخلص الآمن من القمامة والبعض يحول إلى مصانع لتدوير القمامة.



ولفت إلى أن مدفن الناصرية هو الوحيد على مستوى الجمهورية الذي يقوم بالتخلص من النفايات الخطرة، موضحا أنه أنشأ منذ 20 سنة بمنحة أجنبية.

محافظ الإسكندرية: التغيرات المناخية وراء تغير لون البحر لـ الأخضر.. فيديو





أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منع التوك توك من السير في الشوارع الرئيسية والكورنيش.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن «مسموح للتوك توك بالسير في الشوارع الفرعية لخدمة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي للأسر»، مشيرا إلى وجود 11 ألف توك توك يعملون بشكل قانوني في المحافظة.



وأكد أن مدينة العلمين لم تؤثر على السياحة في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المدينة عانت خلال الفترة الماضية من البناء العشوائي، مشددا على أنه من المقرر إلغاء العقود القديمة للشواطئ وتحديد أسعار جديدة.



وحول ما يتردد بشأن تغير لون مياه البحر للأخضر قال «المتخصصون أكدوا أنها بسبب التغيرات المناخية، وليست لها علاقة بالصرف الصحي»، مشيرا إلى أن واقعة المياه الخضراء ليست تلوثا واستمرت 3 أيام فقط في شاطئ واحد.



قطار أبو قير الكهربائي.. الشريف يزف بشرى لأهالي الإسكندرية





قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك 99 سوقا عشوائيا في المحافظة تمت إزالتها، مضيفا أن سوق منطقة باكوس تمت إزالته بالكامل.



وأضاف محمد الشريف، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه بعد 19 عاما من تعطيل حركة المواطنين تم نقل سوق الهانوفيل لمنطقة أخرى، موضحا أنه يوفر بدائل للباعة الجائلين بعد إزالة أي سوق عشوائي.



وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أننا ننسق مع وزارة الأوقاف لتوفير موقع بديل لسوق المعهد الديني، مستدركا أعمل على تنظيم الأسواق وإلغاء الأسواق العشوائية، وعدد الباعة الجائلين يصل لـ 15 ألف بائع من داخل المحافظة وخارجها.

محافظ الإسكندرية يحقق مطلب مواطن من ذوي الهمم ..فيديو





أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع التطويرات والجهود المبذولة تستهدف تحقيق مطالب المواطنين من أبناء الإسكندرية، قائلا “يستحقون كل الأشياء التى تتم فى المحافظة”.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على توفير كل سبل الدعم للمواطنين.

وفى أثناء الجولة، توقف الإعلامي أحمد موسى، ومحافظ الإسكندرية للحديث إلى أحد المواطنين من ذوى القدرات.



محمد الشريف: الرئيس وفر المليارات لتطوير الإسكندرية





قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن شارع مصطفى كامل من أهم الشوارع ويقطن فيه مئات الآلاف، مؤكدا أنه يزور تلك المناطق ويستمع لـ شكاوى المواطنين.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن المحافظة قامت بإزالة معارض السيارات والمحلات المخالفة فى شارع مصطفى كامل.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفر المليارات لتطوير الإسكندرية بالإضافة إلى ما تنفقه المحافظة من مواردها الداخلية.



مشهد وقف أحمد موسى "مندهش" أمامه في جولة بالإسكندرية| شاهد





قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك أكثر من مليون زائر للمحافظة في اليوم الواحد، وفى الأعياد يصل العدد لـ 12 مليونا.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن المحافظة تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين، ويتم تسهيل كل شيء للمواطنين.



وفى أثناء المرور على الشواطئ، شاهد أحمد موسى العدد الكبير للمواطنين والسياح على الشواطئ، وقال : " الله على المنظر الجميل.. وعدد المواطنين على البحر".



ولفت أحمد موسى أن هذا المشهد جميل جدًا ورائع" ويعود بالنفع على الدولة".



محافظ الإسكندرية: 180 ألف توك توك منها 11 ألف قانوني فقط





قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية بها عدد كبير من التكاتك، ويوجد حوالي 180 ألف توك توك.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن التوك توك ممنوع من السير فى الشوارع الرئيسية والكورنيش.



وعلق على صورة كانت منتشرة على السوشيال ميديا لـ توك توك على كوبري "ستالى"، مؤكدا أنه استعدى المسئولين وتبين أنها مفبركة، ومنفذة على برامج الصور.

فرحة عارمة.. أحمد موسى يلوح للمواطنين في الإسكندرية





فاجأ أحد المارة الإعلامي أحمد موسى، أثناء حواره مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، موجها التحية له.



فيما لوح الإعلامي أحمد موسى، للمواطن الذي وجه له التحية، قبل أن يقوم المواطن بإخراج هاتفه المحمول وتصوير الإعلامي بصحبة محافظ الإسكندرية.



قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن كل المواد التموينية أسعارها مضبوطة ولا توجد أي مخالفات في المحافظة.

مواطن يقاطع أحمد موسى ومحافظ الإسكندرية على الهواء: بنحب السيسي





تلقى الإعلامي أحمد موسى، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، هتافات كثيرة من المواطنين على الهواء، فى أثناء تسجيل حلقة خاصة من المحافظة.



وقال أحد المواطنين خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، والتصوير مع المحافظ " بنحب الريس السيسي.



ودخل المحافظ والإعلامي أحمد موسى في حالة سعادة، وظل الرجل يجري وراء المحافظ ويهتف للرئيس عبد الفتاح السيسي.



محافظ الإسكندرية يعلن مفاجأة للباعة الجائلين





قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك تطويرا كبيرا فى ميدان محطة مصر، وسيكون هناك مواقف لـ الأتوبيسات، و الملاكي، و الباص، وسيكون هناك أماكن للمحلات.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن هناك حوالى 500 فرش، وسوق للباعة وسيكون حضري كأحدث أسواق أوروبا.



ولفت إلى أن السوق سيكون ثلاثة أدوار، و أن الوزارة قامت بحصر الباعة، وسيكون لهم أماكن، وذلك للقضاء على العشوائيات.



وأشار إلى أن ما يتم سيقضى على الزحام المروري، وعلى العشوائيات، وأكد أن تطوير محطة مصر سيكون فى عام واحد.

