تحرش بـ فتاة عبر تطبيق إلكتروني.. تعرف على عقوبة سائق نقل

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم نشره عبر إحدى الحسابات الشخصية لإحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تتضمن محاولة سائق بإحدى شركات النقل الخاصالتحرش بها ، مطالبةً بمساعدتها فى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبالفحص تبين قيام الشاكية بطلب سيارة عبر تطبيق إحدى شركات النقل الخاص، وقيام الشركة بتخصيص سيارة لها، إلا أنها فوجئت بقيام قائد السيارة بإرسال بعض التعليقات الخادشة للحياء عبر التطبيق الإلكترونى للشركة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بمحافظة القاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب علمه بتقدمها بشكوى ضده قام بغلق الحساب الخاص به، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولم يكن القانون المصري بمنأى عن هذا الأمر، بل وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

العقوبة بالقانون

وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.

ونصت المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".