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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. عملية احتيال جديدة على واتساب تتيح للقراصنة الوصول الكامل إلى محادثاتك وسرقة أموالك.. شاومي تطور هاتفا من الزجاج الكهربائي

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

 

احذرها.. عملية احتيال جديدة على واتساب تتيح للغرباء قراءة محادثاتك الخاصة

اكتشف فريق الأمن السيبراني في Kaspersky، تهديدا جديدا لمستخدمي واتساب WhatsApp، بعد انتشار عملية احتيال جديدة سيئة، والتي قد تمنح الغرباء القدرة على اختراق المحادثات الخاصة وسرقة الأموال من عشاق تطبيق الدردشة الشهير.

 

لمستخدمي آيفون.. تويتر تطرح غرف الصوت المباشر المدفوعة Ticketed Spaces

طرحت منصة تويتر Twitter، ميزتها المدفوعة الجديدة، التي تطلق عليها اسم غرف الصوت المباشرة المدفوعة Ticketed Spaces، والتي اختبارها خلال الأشهر الماضية مع مستخدمين محددين.

 

مزايا جديدة من واتساب لمستخدمي أندرويد.. تعرف عليها

يعمل واتساب WhatsApp، حاليا على ميزتين جديدتين في إصداره التجريبي من التطبيق، إحداهما يمكن أن تقدم المزيد من التخصيص لواجهة المستخدم للتطبيق وميزة أخرى يمكن أن تقدم ردود فعل على الرسائل المشابهة لتطبيق iMessage أو إنستجرام Instagram.

 

خطوات تحميل لعبة جاتا 5 جراند ثفت أوتو GTA مجانا

تحميل لعبة جاتا 5 جراند ثفت أوتو GTA مجانا، أبرز ما تصدر عمليات البحث على محرك جوجل اليوم، حيث حازت اللعبة الجديدة على اهتمام الآلاف من اللاعبين حول العالم، والتي استطاعت أن تلفت الانتباه في وقت قصير وأصبحت اللعبة الأكثر استخداما في الآونة الأخيرة، لذلك سنتعرف خلال السطور التالية على طريقة تنزيل لعبة جاتا 5 جراند ثفت أوتو GTA مجانا.

 

طريقة نقل رسائل واتساب من الآيفون إلى الأندرويد

أتاح تطبيق واتساب WhatsApp، أخيرا طريقة نقل رسائل الواتساب من الايفون الى الاندرويد، حيث أصبح بإمكان مستخدمي هواتف آيفون، نقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم إلى هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، والتي كان يطلب المستخدمون أداة خاصة لترحيل الدردشة عبر الأنظمة الأساسية، خلال السطور التالية نرصد إليك طريقة نقل رسائل الواتساب من الايفون الى الاندرويد.

 

Xiaomi Mi 11 أول هاتف ذكي يحصل على أندرويد 12

بدأت شركة شاومي الصينية في دفع الإصدار التجريبي الداخلي لواجهة المستخدم MIUI 12.5، لهاتف Xiaomi Mi 11، حيث يجلب التحديث رقم 21.8.27 تحديثا رئيسيا لنظام التشغيل أندرويد 12، بحجم 4.2 جيجابايت.

 

7 مزايا سحرية في واتساب لا يعلمها الكثيرون

يحوى تطبيق واتساب WhatsApp، بعض المميزات السحرية الرائعة التي يجهل المستخدمين وجودها، مما يجعل الملايين من الأشخاص غير مستفيدين من بعض المميزات المفيدة على المنصة.

 

شاومي تطور هاتفا من الزجاج الكهربائي يغير ألوان اللوحة الخلفية.. تفاصيل

تعمل شركة شاومي Xiaomi، حاليا على هاتف ذكي بزجاج كهربائي يمكنه تغيير الألوان بضغطة زر، حيث تعتزم عملاقة التقنية الصينية المنافسة في مجال الأجهزة المزودة بلوحة خلفية كهربائية، والتي كانت آخرها هاتف أوبو المميز OPPO Reno6 Pro + .

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