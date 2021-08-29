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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

78 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لـ المدير.. اعرف قصة تيم كوك مع آبل

صدى البلد

لطالما سمعنا عن الكثير من الأخبار حول مكافآت نهاية الخدمة للمديرين ورؤساء الشركات، وحتى فى الأعمال الفنية شاهدنا ذلك، وكانت دوماً تقتصر على حدث ضخم لتوجيه الشكر عقب رحلة العطاء، لكن هل خطر ببالك من قبل أن أحدهم حصل على مكافآة 5 ملايين دولار ما يعادل 78 مليون جنيه مصري ؟

 

هذه هي قصة “تيم كوك” المدير التنفيذي لأشهر شركة فى العالم وهي “آبل” خلفاً لمديرها الأسطوري “ستيف جوبز”، بعدما اشترط وقت توقيع عقده على تقاضي مكافآة مالية ضخمة عقب “إكماله التارجت”.

وكانت مهمته هي رفع القيمة السوقية لأسهم شركة آبل على الأسهم المنافسة، وعلى مدار 10 سنوات من تولى “كوك” مسؤولية آبل فى 24 أغسطس عام 2011 هقب وفاة “ستيف جوبر”، نجح بتحقيق مهمته بإقتدار، و ساهم فى إنتشار منتجات الشركة بشكل غير مسبوق.

 

 

لك أن تتخيل أن “تيم كوك” نجح فى بيع أسهم الشركة  مقابل 750 مليون دولار، بنسبة أرباح تجاوزت 191% فى آخر 3 سنوات، و على مدار عقد كامل تجاوزت النسبة 1200%، و بالتالى يحق للرجل تقاضي المكافآة المشروطة.

بعدما نجح “تيم” فى تحقيق قيمة سوقية من خلال مبيعات تجاوزت 2.5 ترليون دولار، جراء بيع أجهزة آيفون و آيباد و ماك بوك، بالإضافة لتحقيق المنتج الأيقوني “آيفون” فى عهد نجاحات ساحقة حسمت المنافسة لصالحه تماماً، بعدما كان صاحب فكرة طرح آيفون بشاشة كبيرة مع سلسلة آيفون 6 بلس.

ولكن هناك جانب أخر لهذا الرجل، بعدما تبرع العام الماضي بأسهم من الشركة بقيمة 10 ملايين دولار، وكان قد أعلن مسبقاً عن وصيته بتوزيع ثروته كاملة على الجمعيات الخيرية، حيث تتجاوز ثروته 1.5 مليار دولار.

و يأتى مرض الإيدز و مشكلة التغير المناخي على أولويات “تيم”، و يسببان القلق الكبير له، لذلك هما الدافع الرئيسي لأعماله و مساهماته الخيرية من أجل الحد من خطورة الأزمتين.

و يبدو أن “تيم كوك”  سيختتم قصته مع آبل عقب تقديم تحفتها المنتظر إطلاقها الشهر المقبل، آيفون 13، ليكون الفصل الأخير فى قصة المدير التنفيذي الناجح لواحدة من أكبر العلامات التجارية فى العالم. 

مكافاة ستيف جوبز تيم كوك آبل آيفون آيباد الايدز التغير المناخي

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