منع علامات الشيخوخة المبكرة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفاصوليا السوداء؟

الفاصوليا السوداء من البقوليات التي تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة مثل الحمص والعدس، كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الحيوية، والمعروف أنها تمنع مجموعة من الأمراض.

أهم فوائد الفاصوليا السوداء..

1. غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي الفاصوليا السوداء على كميات كبيرة من المركبات الفينولية والفيتوسترولس المسؤولة عن آثارها القوية المضادة للأكسدة، تقلل هذه المركبات من التأثير الضار للجذور الحرة في الجسم وتمنع الأمراض مثل السكري والسرطان والعديد من الأمراض الالتهابية، بعض مضادات الأكسدة الموجودة في الفاصوليا هي الصابونين ، والكايمبفيرول ، والأنثوسيانين ، والكيرسيتين.

2. لها خصائص إزالة السموم

تشير الدراسات إلى أن البقوليات تحتوى على أعلى نسبة في الموليبدينوم ، وهو عنصر أساسي يعد عاملاً مساعدًا للعديد من الإنزيمات، كما يساعد على تنشيط الإنزيمات المختلفة في الجسم المسؤولة عن تكسير الزانثين والكبريتيت والهيبوكسانتين وإزالة السموم من العديد من المركبات الضارة، تساعد قدرة الفاصوليا السوداء على إزالة السموم من تطهير الأمعاء وإخراج العديد من المركبات السامة.

3. معبأة بالبروتينات والكربوهيدرات المعقدة

تحتوي الفاصوليا السوداء على كميات جيدة من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة التي تساعدنا على تزويدنا بوفرة من الطاقة عند استهلاكها، يعتبر هذا الغذاء الأساسي أحد أفضل البدائل لمنتجات اللحوم ، ولكن مع نسبة أقل من الدهون المشبعة والكوليسترول.

4. غنية بالأنثوسيانين

تعود الفوائد الصحية للفاصوليا السوداء إلى التركيز العالي للأنثوسيانين، الأنثوسيانين هو صبغة نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة، يعطي الفاصوليا السوداء لونها الأسود، تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في الفاصوليا السوداء دورًا حيويًا في تحسين استجابة الأنسولين ، وخفض الكوليسترول ، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والعديد من الأمراض الأخرى، كما أنه يساعد في منع علامات الشيخوخة المبكرة.

5. منخفض السعرات الحرارية

توفر الفاصوليا السوداء سعرات حرارية كافية للاحتياجات اليومية الموصى بها للجسم، وتستغرق وقتًا أطول للهضم، وهذا هو السبب في أنها تمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات الجلوكوز وتساعد في إدارة مرض السكري، تساعد الفاصوليا السوداء منخفضة السعرات الحرارية عند الاستهلاك، في إدارة الوزن والعديد من أمراض متلازمة التمثيل الغذائي.

المصدر boldsky