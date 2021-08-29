تنسيق الجامعات 2021.. بعد قليل.. نتيجة المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

أكد مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أنه سيتم إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق بعد قليل في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بينما تعلن النتيجة بشمل نهائي عقب المؤتمر عبر هذا الرابط

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وأوضح مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن المؤتمر سيعقد بحضور الأستاذ السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، ومسئولي مكتب التنسيق.

وأشار مكتب التنسيق إلى أن النتائج سيتم إعلانها للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق.



وقال إنه سيتم إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات الهندسية وكليات القطاع الطبى، وسيتم إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات 2021.

ويحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

ويختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

ويختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

ويجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك)، اعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.