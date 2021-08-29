عاجل
ارتفاع عدد المتوفين في حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية 18 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها الرضيع بالشرقية ضبط المتهمين بسرقة "ميكروباص" بالقاهرة قبل التلاعب فى بياناتها خطاب شديد اللهجة لمنظومة النظافة بالقاهرة .. شعراوي: الإعلان عن تقييم رؤساء الأحياء ومجازاة المقصرين ومكافأة المتميزين سبتمبر القادم.. والكشف عن ذلك في مختلف وسائل الإعلام للمواطنين الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات في العبور والقاهرة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. بعد قليل.. نتيجة المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

أكد مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أنه سيتم إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق بعد قليل في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بينما تعلن النتيجة بشمل نهائي عقب المؤتمر عبر هذا الرابط

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وأوضح مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن المؤتمر سيعقد  بحضور الأستاذ السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، ومسئولي مكتب التنسيق. 

وأشار مكتب التنسيق إلى أن النتائج سيتم إعلانها للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق. 
 
وقال إنه سيتم إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات الهندسية وكليات القطاع الطبى، وسيتم إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات 2021. 
ويحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

ويختار الطالب  الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

ويختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

ويجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك)، اعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

نتائج تنسيق المرحلة الأولى وزير التعليم العالي المرحلة الاولي التنسيق للجامعات الحكومية تنسيق القبول بالجامعات

ترشيحاتنا

سر إلغاء حلقة كارتيرون مع ميدو

رامي صبري وعزيز الشافعي.. نجوم قرروا إنهاء الخلافات بينهم وإعلان الصلح

كيفية حجز وحدة سكنية بنظام التمويل العقارى.. الأماكن والمساحات المتاحة

الدوري الإنجليزي| توتنهام يستضيف واتفورد.. ومانشستر يونايتد يواجه وولفرهامبتون

تنسيق الجامعات 2021.. بعد قليل.. نتيجة المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

الشكاوى الحكومية.. إعفاء نجلة مواطن من المصاريف الدراسية.. وإعادة بناء منزل لأسرة فقيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحكم من القضاء.. هل يعود مرتضى منصور لإدارة الزمالك بجلسة اليوم؟

أخبار التوك شو.. تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات.. حقيقة انضمام عبد الله السعيد ورمضان صبحي للزمالك

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

الطب 87%.. فياض: متوقع انهيار الحد الأدنى لكليات القمة في هذه الجامعات

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ