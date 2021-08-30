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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تكشف عن النسخة الجديدة ST Edition من أيقونتها Focus.. صور

فورد تكشف عن النسخة
فورد تكشف عن النسخة الجديدة ST Edition من أيقونتها Focus ..

تعتبر شركة فورد الامريكية احد اهم منتجي السيارات حول العالم، ويرجع ذلك إلى تاريخها الممتد و العريق، الذي ظهر عبر باقة من الطرازات المتنوعة مثل السيارت الرياضية المتعددة الاستخدام، و اطلالة البيك اب المخصص للطرق الوعرة، مع مفهوم السيدان الشهير، و الهاتشباك الشبابي.

وكشفت العلامة التجارية فورد عن نسخة تحمل هذا التصميم، والذي ينتمي إلى فئة الهاتشباك حيث يأتي باسم ST Edition مقتبس من النسخة الشهيرة Focus صاحبة التاريخ الحافل داخل السوق العالمي، ولكن على الطريقة الخاصة بهذه النسخة الجديدة، التي تضم الكثير من المفاهيم القوية على الطريقة الخاصة بـ فورد.

القدرات الخاصة بالسيارة فورد ST Edition

زودت السيارة فورد ST Edition بمحرك تيربو بسعة 2300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 280 حصانا، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 6 نقلات، بينما ترتكز هذه النسخة على عجلات رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية ذات طلاء اسود لامع، مع علبة مكابح باللون الاحمر يمكن رؤيتها من خلف التصميم الهندسي الخاص بأضلاع الجنوط، و طلاء خارجي من اللون الارزق الفاتح Nitro، و سبويلر خلفي أنيق مثبت بالناحية العلوية من الزجاج الخلفي.

و جاءت السيارة فورد ST Edition بمقدمة بارزة تحمل الكثير من اللمسات الانسيابية، حيث دعمت بمصابيح أمامية حادة المظهر وذات طابع عدواني، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى نظام تعليق هوائي من شركة KW قابلة للضبط، تعمل على خفض الهيكل الخارجي للسيارة في حالة التسارع بنسبة تصل إلى 20 ملم، مع انابيب عادم مزدوجة الاداء.

فورد شركة فورد شركة فورد الامريكية السيارات Focus ST Edition

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