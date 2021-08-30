أخبار التكنولوجيا.. سرقة بيانات 50 مليون عميل.. أبل تزيد أسعار هواتف آيفون 13.. جوجل تحقق أرباحا خيالية من متجر Play

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

أفاد تقرير جديد نشرته وكالة "رويترز"، بأن شركة جوجل الأمريكية، حققت أرباحا بلغت قيمتها 11.2 مليار دولار من متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاص بها في عام 2019.

تساعدك أجهزة تعقب البلوتوث مثل أجهزة آبل AirTags ، وTile في تحديد موقع ممتلكاتك الثمينة بسهولة، والتي تم تصميمها لتكون خفيفة وغير مزعجة، ويمكن أن تنزلق في حقيبة أو تلتصق بسطح الأشياء التي تهتم بها.

أدى خرق البيانات الذي تعرضت له شركة الإتصالات الأمريكية T-Mobile مؤخرا، وهو يعد الهجوم الخامس خلال أربع سنوات ولكنه الأكبر حتى الآن، إلى حصول المتسللين على معلومات أكثر من 50 مليون شخص من عملاء الشركة، بما في ذلك بعض العملاء السابقين.

ظهرت العديد من التقارير حول سلسلة آبل المنتظرة آيفون 13، في الآونة الأخيرة، والتي من المتوقع إطلاقها في غضون أسبوعين، ولكن أحدث التسريبات تحمل خبر غير سار لعشاق هواتف آيفون الشهيرة.

تنافس العلامة التجارية الفرعية ريدمي Redmi، التابعة لـ شاومي Xiaomi، ضمن فئة الهواتف الذكية المتوسطة ذات المواصفات العليا، التي تستهدف سوق المستهلكين الباحثين عن هواتف ذكية بإمكانيات رائدة ولكن بسعر ليس باهظ، إلا أن سلاح الشركة الصينية لهذا العام، هو سلسلة الهواتف الأكثر شهرة Redmi 10.

كشفت علامة الساعات الشهيرة Fossil عن الجيل الخامس من ساعتها الذكية فى عام 2019، و ها هي تعلن من جديد عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية التى تحمل إسم Gen 6.