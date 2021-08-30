أخبار التكنولوجيا.. سرقة بيانات 50 مليون عميل.. أبل تزيد أسعار هواتف آيفون 13.. جوجل تحقق أرباحا خيالية من متجر Play

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.
جوجل تحقق أرباحا خيالية من إيرادات متجر تطبيق Play فقط
أفاد تقرير جديد نشرته وكالة "رويترز"، بأن شركة جوجل الأمريكية، حققت أرباحا بلغت قيمتها 11.2 مليار دولار من متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاص بها في عام 2019.
للعثور على أشيائك المفقودة.. تعرف على أفضل أجهزة التتبع بتقنية البلوتوث
تساعدك أجهزة تعقب البلوتوث مثل أجهزة آبل AirTags ، وTile في تحديد موقع ممتلكاتك الثمينة بسهولة، والتي تم تصميمها لتكون خفيفة وغير مزعجة، ويمكن أن تنزلق في حقيبة أو تلتصق بسطح الأشياء التي تهتم بها.
سرقة بيانات 50 مليون عميل.. رئيس شركة T-Mobile يرد على تصريحات المخترق
أدى خرق البيانات الذي تعرضت له شركة الإتصالات الأمريكية T-Mobile مؤخرا، وهو يعد الهجوم الخامس خلال أربع سنوات ولكنه الأكبر حتى الآن، إلى حصول المتسللين على معلومات أكثر من 50 مليون شخص من عملاء الشركة، بما في ذلك بعض العملاء السابقين.
آبل تزيد أسعار هواتف آيفون 13.. إليك القائمة الجديدة
ظهرت العديد من التقارير حول سلسلة آبل المنتظرة آيفون 13، في الآونة الأخيرة، والتي من المتوقع إطلاقها في غضون أسبوعين، ولكن أحدث التسريبات تحمل خبر غير سار لعشاق هواتف آيفون الشهيرة.
بمواصفات عالية وسعر رخيص.. تعرف على هاتف شاومي المميز Redmi 10
تنافس العلامة التجارية الفرعية ريدمي Redmi، التابعة لـ شاومي Xiaomi، ضمن فئة الهواتف الذكية المتوسطة ذات المواصفات العليا، التي تستهدف سوق المستهلكين الباحثين عن هواتف ذكية بإمكانيات رائدة ولكن بسعر ليس باهظ، إلا أن سلاح الشركة الصينية لهذا العام، هو سلسلة الهواتف الأكثر شهرة Redmi 10.
Fossil تعلن اليوم عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية| صور
كشفت علامة الساعات الشهيرة Fossil عن الجيل الخامس من ساعتها الذكية فى عام 2019، و ها هي تعلن من جديد عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية التى تحمل إسم Gen 6.