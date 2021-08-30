روبي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

روبى تثير الجدل

شاركت روبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.



وتألقت الفنانة روبى؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية بنطلونا أزرق فاتح بوى فريند مقطع وتوب أسود مكشوف البطن.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

وشاركت روبي مؤخرا الكينج محمد منير في حفل على المسرح الروماني بمارينا.

ونشرت روبي عبر حسابها علي موقع إنستجرام مقطع فيديو لها من كواليس الحفل، مرتديه فستانا قصيرا باللون البيج اللامع في إطلالة صيفية جذابة وعلقت: “ من كواليس حفلتي الأخيرة”.

وغنت روبي لأول مرة أمام جمهورها أغنيتها الجديدة «لازقة خفاش» التي طرحتها مؤخرا، كما قدمت روبي أغانيها الشهيرة ومنها «حتة تانية» و«بتاع حركات» و«ليه بيداري كده» التي رقصت عليها روبي كعادتها في حفلاتها، ووقف الجمهور لمشاركتها الرقص خلال أدائها الأغنية.

