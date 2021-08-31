كواليس لحظة تحرير طفل المحلة المختطف زياد البحيري والقبض على الجناة ..فيديو

بعد تحرير طفل المحلة رصد موقع "صدى البلد" لحظات الفرحة والسعادة وإطلاق الزغاريد والهتافات لأسرة الطفل زياد البحيري المختطف عقب عودته وتحريره من أيدي ملثمين مسلحين وتمكن قوات الأمن من ضبط 3 جناة خاطفي طفل وعرضهم على النيابة العامة .

كواليس لحظة تحرير طفل المحلة

كما ننشر كواليس لحظة تحرير طفل المحلة وسقوط عصابة خاطفي الطفل ووقت تحريره من داخل مخزن منزل مهجورة بالقرب من طريق "المحلة _ قطور" القديم .

عملية تحرير الطفل زياد البحيري

كان مسئول أمني بالغربية كشف مساء أمس العثور على الطفل زياد صاحب واقعة الاختطاف داخل مخزن مهجور بنطاق قري مركز المحلة وتحريره بعد مطاردة مع الجناة .

وتابع المسئول الأمني أنه بعد تحرير الطفل زياد البحيري تم ضبط 3 مسجلين شقي خطر بحوزتهم بندقيتين آليتين .

خطف طفل المحلة

كانت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية شهدت خطف طفل المحلة ، وعلى الفور شارك اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية للمنطقة وسط الدلتا واللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، فرق البحث الجنائية بموقع متابعة حادث خطف طفل المحلة زياد البحيري المختطف على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بمنطقة الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة " .

كما كلف مساعدي وزيري الداخلية في تعليمات عاجلة إلي اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بأهمية تكثيف الجهود المبذولة أمنيا للتحديد هوية المتهمين و تحرير الطفل زياد البحيري وضبط الخاطفين.

وأعطى المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة اختطاف طفل "زياد" الذي عمره لم يتجاوز عمره 8 سنوات مطالبا بتفريغ كاميرات مراقبه وسماع أقوال شهود عيان .

كما شدد المحامي العام علي ندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع بصمات أصابع المتهمين الملثمين وكلفت ضباط مباحث بسرعه ضبط الجناة الهاربين .

وأضافت والدة الطفل المختطف خلال تحقيقات النيابة وهي تنهار في البكاء بأقوالها "ربنا يصبرنا يارب ويرجعك.. مش هقدر أعيش من غيرك".

وللمزيد حول كواليس لحظة تحرير طفل المحلة المختطف زياد البحيري بسواعد رجال الشرطة المصرية شاهد الفيديوجراف التالي: