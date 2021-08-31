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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: إقبال متوسط على معمل الحاسبات المركزي فى أول أيام تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة  وانه قد  تم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

 

وقد أوضح مسئولو معامل الحاسبات بجامعة حلوان ان الجامعة قد جهزت  ٦ معامل للحاسب الآلي مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

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تنسيق المرحلة الثانية 2021.. مسئول بالمعامل يقدم نصائح مهمة للطلاب

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تنسيق الجامعات 2021.. مشرف معامل هندسة القاهرة يوجه نصائح لطلاب المرحلة الثانية


وصرح مسئولو المعمل المركزي للحاسبات داخل جامعة حلوان ان الاقبال فى اول ايام تنسيق المرحلة الثانية متوسط وان اغلب الطلاب القادمين قادمين للتعرف على الجامعة و معرفة كلياتها اكثر للتقديم بها .

ونوه مسؤلو معامل الحاسبات ان هذه المعامل  متوزعة على كافة افرع الجامعة بداخلها و بالكليات التى خارج الحرم .

وتشمل المعامل التى تم  تجهيزها لاستقبال الطلاب:  المعمل المركزى بالجامعة ، معمل في كلية الهندسة بالمطرية ، معمل كلية الهندسة بحلوان ،معمل في كلية التربية الرياضية بنين ، معمل كلية التربية الموسيقية ، معمل بكلية الفنون الجميلة.

تنسيق الجامعات الجامعات المصرية الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة حلوان جامعة حلوان

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