بجيب تايجر.. جويل مردينيان بإطلالة ساحرة مع ابنتها

شاركت الإعلامية جويل مردينيان صورة جديدة مع ابنتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى جمالها.

تفاصيل إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان وهي ترتديتوب هاي وسط باللون الأبيض وباكمام طويلة ومنفوشة، وعليه جيب قصير تايجر باللون الأسود والبيج، واختارت سليبر باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.





وتركت جويل مردينيان خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ناعمة وانسيابية، وهو ما يتناسب مع إطلالتها الصيفية الرائعة.



وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، لتظهر بإطلالة ناعمة وطبيعية.

جويل مردينيان





وأبرزت جويل مردينيان إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اختارت ارتداء قلادة وقرطين واساور ناعمة باللون الذهبي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

حياة جويل مردينيان الشخصية

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميته نايثين .

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.



واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..