أيمن بهجت قمر: الناس فاكرة الفنانين ملائكة ولو حد شتمني برد عليه|فيديو

كشف المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر خلال ندوته في موقع صدى البلد؛ عن رد فعله من التعليقات التى تتجاوز في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال أيمن بهجت قمر "لو كنت في حالة مزاجية جيدة أقوم بالرد بشكل لبق على الجمهور ولكن في حال إذا كان مزاجي متقلباً برد عليهم بطريقة قاسية ثم أقوم بمسح الرد الذي قمت بكتابته عندما اهدأ".

أضاف أيمن بهجت قمر: "الناس بتتعامل مع الفنانين أو المشاهير أنهم ملائكة؛ الفنانون أكسبوا للجمهور ثقافة الحق في إهانتنا وعدم الرد عليهم".

أكد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر”، أنه لم يتوقع النجاح الكبير لأغنيته الجديدة "بالبنط العريض" للمطرب حسين الجسمي، والتي طرحت خلال الفترة الماضية.

وقال أيمن بهجت قمر: "لم أتوقع هذا النجاح الكبير للأغنية، بشكل عام نالت إعجاب المتابعين حالها كحال أغنية بشرة خير، بخلاف موهبة حسين الجسمي صاحب الصوت المفرح والجميل، ولديه قبول من قبل عدد كبير من الجمهور المصري والعربي".

وأضاف أيمن بهجت قمر : "هناك عدد من الشعراء المتميزين القادمين بقوة ولديهم العديد من الأفكار التي تخدم الفن المصري، ولكن هذا الجيل حظه سيئ في ظل الظروف الراهنة، وأعتقد أنهم يستحقون الأفضل".

من هو نمبر وان؟

قال أيمن بهجت قمر: "نمبر وان الغناء عمرو دياب بكل تأكيد وبفارق كبير عن أقرب منافس له؛ فالهضبة متصدر بتاريخه ونجاحه واستمراريته وأغانيه.

وأضاف أيمن بهجت قمر: "أما في التمثيل فنمبر وان هو الزعيم عادل إمام بكل تأكيد وفي الشعر سيد حجاب، مؤكدًا: "في ناس مينفعش تيجي جنبها".

وعن أعمال رَفَضَهَا؛ قال: "لازم يبقي عندك قوة الرفض متعملش حاجة وتقول هتقلل مني؛ وحصلت كتير، ولكن أصعب حاجة إنك تأخد قرار وانت محتاج الحاجة دي" .

وعن سبب اعتزال الفن؛ قال: "السوشيال السوشيال ميديا سلاح ذو حدين بتخليك تاخذ قرار سريع".

وأضاف أيمن بهجت قمر: "خلال ندوته بموقع صدى البلد: "في الطبيعي قبل ظهور السوشيال ميديا وأخذت قرار إني أعتزل مثلاً أقوم مكلم خالد أقول له نزلي خبر اعتزال بيقولي فكر طب خد القرار بكرا علشان إحنا أصحاب".

وأردف أيمن بهجت قمر: "القرار دا أنا أخذته وكان فيه أدوات معينة لأن أنا عمري ما بنجح لوحدي أنا في أيدي ملحنين وموزعين معينين لافتًا في الفترة دي حسيت بشوية مضايقات وصعوبات فقولت أنا هركز في كتابة الدراما وهبعد عن هذا المجال علشان ملقيش نفسي قليت فيه".

وأكمل أيمن بهجت قمر: "يعني مثلا وأنا بكتب مسلسل الأستاذ عادل امام، أخذ سنتين كتابة طول الفترة دي نادرا لما بكتب أغاني مشيرًا إلى أنه يريد تعويض غيابه وأن البعد كان بيدوني روح عالية جدًا".

واستطرد أيمن بهجت قمر: لو سألتني دلوقت عندك أغنية؟ هقولك لا معنديش أنا أعرف ناس عندها أغاني سلو وأغاني سريعة أنا متقلقيش عندي حاجة أنا ديمًا جديد.