عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الأمريكي يشكر نظيره القطري

وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمعه بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن.

 

وكتب بلينكن على تويتر: "تحدثت مع نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن".

txt

وزير الدفاع الأمريكي يوجه الشكر لأمير قطر على دعم السلام في أفغانستان

txt

أول تعليق من قطر على محاولة استهداف مطار أبها السعودي

وأضاف: "توجهت إليه بالشكر على الجهد الكبير الذي لعبته قطر في المساعدة على إجلاء الرعايا الأمريكيين في أفغانستان، والاشخاص الراغبين في السفر، ونحن ممتنون لشراكتنا القوية مع قطر".

 

وكان أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع في أفغانستان والمستجدات الإقليمية.

 

وحسب وكالة الأنباء القطرية، استعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها، كما بحثا آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان.

 

وأعرب أوستن خلال الاتصال عن شكر وتقدير الولايات المتحدة الأمريكية لقطر على دعمها للسلام في أفغانستان وتسهيل عمليات إجلاء المدنيين منها.

وكان أوستن أجرى اتصالات بوزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر الصباح، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وولي عهد البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وزير الدفاع الامريكي أفغانستان انتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي وزير الخارجية القطري

موضوعات متعلقة

صحيفة إيرانية تكشف عن كارثة تهدد سكان طهران

نائب وزير الدفاع السعودي يزور مقر قيادة القوات البرية الملكية.. صور

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيرته السودانية في الجزائر

صحيفة كويتية: منع وزير الخارجية الإيراني السابق من السفر

توافد أعضاء "طالبان" إلى قبر مؤسس الحركة.. صور

شركة الطيران الروسي تعلن بدء رحلاتها للمنتجعات المصرية

مسئول أمريكي يزور الصين.. تعرف على السبب

سفارة أمريكا لدى السعودية تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها

ترشيحاتنا

جنرال موتورز تستبدل بطاريات شيفروليه بولت 2017 و2019.. تفاصيل

بيان عاجل من حركة طالبان بشأن المقاومة في ولاية بنجشير

15 دقيقة.. هدف أفشة وهجمتان خطيرتان لمنتخب مصر على مرمى أنجولا

برلماني يطالب بمعاملة خاصة لكل منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا

يتباهون بجهلهم| هاني شاكر يوجه نقدا لاذعا لـ حفلات مهرجانات الساحل "فيديو"

رسميا .. طرح هيونداي كريتا موديل 2022 في السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرقابة على المصنفات الفنية تحرر محضر آداب ضد حسن شاكوش 

سبب خروج عمر جابر من قائمة مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال

حبس المتهمة بتسهيل سرقة الشقق السكنية بشبرا الخيمة فى القليوبية

3 طرازات من أشهر السيارات تختفى نهائيا بعد موافقة مجلس الوزراء

ادعولي من فضلكم.. خضوع الفنان محمد التاجي لـ عملية جراحية

السعودية.. فرض غرامة 1000 ريال بسبب الكمامة

رسميا .. سموحة يضم بيكهام من النادي الأهلي

إصابة طفلة صدمتها سياره أثناء عبورها الطريق بإحدى قرى السنبلاوين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

حقيقة أم خرافات.. حجر غامض يعالج حالات العقم والأمراض المزمنة

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ