خلال اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الأمريكي يشكر نظيره القطري

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمعه بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن.

وكتب بلينكن على تويتر: "تحدثت مع نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن".

وأضاف: "توجهت إليه بالشكر على الجهد الكبير الذي لعبته قطر في المساعدة على إجلاء الرعايا الأمريكيين في أفغانستان، والاشخاص الراغبين في السفر، ونحن ممتنون لشراكتنا القوية مع قطر".

وكان أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع في أفغانستان والمستجدات الإقليمية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، استعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها، كما بحثا آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأعرب أوستن خلال الاتصال عن شكر وتقدير الولايات المتحدة الأمريكية لقطر على دعمها للسلام في أفغانستان وتسهيل عمليات إجلاء المدنيين منها.

وكان أوستن أجرى اتصالات بوزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر الصباح، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وولي عهد البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان.