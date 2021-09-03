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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تانك تطلق سيارة الدفع الرباعي تانك 500 لـ2022

تانك تطلق سيارة الدفع
تانك تطلق سيارة الدفع الرباعي تانك 500 لـ2022

قامت شركة تانك الصينية لصناعة السيارات وهي من نفس عائلة شركات هافال وأورا، بإطلاق سيارة الدفع الرباعي تانك 500 الجديدة في معرض تشنغدو للسيارات، نجمع من خلاله بين المظهر الخارجي المتين والمقصورة عالية التقنية.

وفقًا لموقع "موتور1"، يبدو التصميم الخارجي لـ Tank 500 مستوحى من سيارات الدفع الرباعي الأمريكية الكبيرة، الزوايا الحادة والأشكال المنحوتة بطرازات مثل شيفروليه suburban ، وفورد إكسبيديشن، وجيب جراند شيروكي L.هناك شبكة أمامية ضخمة بتشطيبات معدنية ويتوسطه شعار تانك بالحجم الكبير، يوجد شق في طرف غطاء المحرك يضيف لمسة رياضية.

يبلغ طول السيارة التانك 192 بوصة، دون احتساب العجلة الاحتياطية الموجودة في الخلف، فيما يبلغ طول جيب جراند شيروكي L الجديدة 204.9 بوصة.

سيتم طرح Tank 500 للبيع في الصين في آوخر هذا العام، ليس وحتى الآن لم يتضح إذا كانت الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات ستطرح للبيع بعد ذلك في الاسواق الخارجية أم لا.

تأتي Tank 500 بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر مزود بشاحن توربيني ينتج 349 حصانًا  وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر\ الساعة، يعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بتسع سرعات، هناك دفع رباعي في النقلات منخفضة المدى وفروق قفل أمامية ووسطية وخلفية متوفرة، والترس التفاضلي الخلفي القابل للقفل، بمجرد تعشيقه، لا يسمح لكلا العجلتين بالدوران بحرية، ويضمن دوران كلتا العجلتين بنفس المعدل، مع تطبيق عزم دوران غير متساوٍ على كل إطار على المحور، تقل مخاطر فقدان الجر أو الدوران للخارج بشكل كبير. 

تانك 500 تانك تانك الصينية هافال سيارة الدفع الرباعي Tank 500

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