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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرضا لانبعاثات غازية.. إنقاذ سوريين في مرفأ بيروت

مرفأ بيروت
مرفأ بيروت

أنقذ الدفاع المدني اللبناني  عاملين سوريين داخل سفينة راسية في مرفأ بيروت وانتشال جثة ثالث بعد تعرضهم لانبعاثات غازية.

وذكر الدفاع المدني اللبناني في بيان له، أن عناصره قاموا بإنقاذ عاملين سوريين من داخل سفينة راسية عند مرفأ بيروت، الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، اثر تعرضهما لانبعاثات غازية مصدرها مخزن لعلف المواشي في أسفل السفينة، حيث تسربت المياه الى المواد المخزنة من احد النوافذ.

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وكان  3 من العمال حاولوا إقفال النافذة عند ملاحظتهم تسرب المياه الى الداخل اثر ميول السفينة لما يقارب الستين درجة ولكنهم  فقدوا الوعي اثر استنشاق الغازات حيث تم إنقاذ اثنين منهم إلا أن الثالث فارق الحياة على الفور فعمل عناصر الدفاع المدني على سحب الجثة من الداخل".

وأشار البيان الى أن العناصر تولوا تأمين السلامة العامة على متن السفينة والتأكيد على كافة المتواجدين حول ضرورة الاستعانة بعناصر الدفاع المدني عند رغبتهم بدخول السفينة لاي سبب كان.

كما تولت جهات اخرى نقل المصابين والجثة الى المستشفى وذلك بعد حضور الاجهزة المعنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة

سوريا لبنان الدفاع المدني اللبناني مرفأ بيروت السلامة العامة

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