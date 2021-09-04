عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زيادة وزن الأطفال خلال فترة جائحة كورونا.. تخوفات من اتشار السمنة بسبب الوباء

طفل
طفل

أظهرت دراسة جديدة أن بدانة الأطفال ارتفعت بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا، مما اجبر العلماء اجراء ابحاث لمعرفة السبب وراء الزيادة في الوزن. 

وبحسب ما ورد في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد فحص الباحثون البيانات الصحية لما يقرب من 200 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، والمسجلة على الموقع الإلكتروني لمؤسسة كايزر بيرماننت الصحية بجنوب كاليفورنيا، وذلك لتتبع زيادة أوزانهم أثناء الوباء.

txt

استقبال المواطنين في مقر حزب الوفد بالدقهلية للتطعيم ضد «كورونا».. اليوم

txt

دراسة: الحصول على جرعتين من لقاح كورونا يقلل العدوى إلى النصف


وأكد الفريق أن أكثر الأطفال المتضررين من زيادة الوزن كانوا أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، والذين اكتسبوا في المتوسط ​​أكثر من خمسة أرطال (2.5 كيلوجرام)، في حين كانت الزيادة في أوزان أولئك الذين تتراوح أعمارهم من 12 لـ17 عاماً أقل نسبياً (1 - 2 كيلوجرام).
وأشار الباحثون إلى أنه عادة يبلغ الوزن الطبيعي للأطفال البالغ عمرهم 5 سنوات نحو 40 رطلاً، مما يعني أنهم اكتسبوا زيادة في الوزن بنسبة 12.5 في المائة خلال الوباء.


أما الأطفال البالغ عمرهم 11 عاماً، فإن وزنهم عادة ما يكون نحو 82 رطلاً، مما يعني أن وزنهم زاد بنسبة 6 في المائة بعد الجائحة.


وقبل الوباء، كان نحو 36 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 45.7 في المائة بعد تفشي «كورونا»، وفقاً للدراسة، في أعلى زيادة تحدث بين هذه الفئة العمرية على مدار العشرين عاماً الماضية.


وقال باري بوبكين، باحث السمنة في كلية الصحة العامة بجامعة نورث كارولينا، والذي شارك في الدراسة: «إن الأمر المثير للقلق بشأن هذه الدراسة هو مدى ضخامة التغيّر في فترة قصيرة جداً».


وأوضح بوبكين أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الأمر، من بينها عمليات الإغلاق والتعلم عن بعد حيث جلس الأطفال لساعات أمام شاشات الكومبيوتر دون حركة، بالإضافة إلى زيادة شراء الوجبات السريعة الجاهزة للأكل والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكريات المضافة، إذ ارتفع بيع هذه المنتجات أكثر من أي أطعمة أخرى أثناء الوباء.


ونُشرت الدراسة الجديدة في مجلة شبكة الجمعية الطبية الأميركية (JAMA).

الاطفال كورونا جائحة العلماء أبحاث الوزن

موضوعات متعلقة

أكثر من 12 مليون تلميذ.. فرنسا تستعد لاستقبال العام الدراسي برجوع الطلاب للمدارس

نوع سرقة جديد.. سيدة تسرق مجوهرات الموتى أثناء الجنازة

عملية لندن بريدج.. وثائق سرية لخطة أمنية لإدارة جنازة ملكة بريطانيا عند وفاتها

الأمير ويليام يتدخل لإجلاء ضابط أفغاني وأسرته من أفغانستان

نجمات هوليوود يعارضن قانون حظر الإجهاض في أمريكا

وزنها 90 كيلو.. مزارع صيني ينتج أكبر بطيخة في العالم

بعد ارتفاع أسعارها.. بريطانيا تشدد العقوبات على سرقة الحيوانات الأليفة

كبير الخدم يفجر مفاجأة|الأمير هاري قد يستهدف مساوئ زوجة أبيه في مذكراته

ترشيحاتنا

اليمن.. أنباء عن اعتقال قيادي حوثي بارز

من استيقظ قبل الشروق بقليل.. هل يبدأ بالفجر أم السنة؟

بتحديثات جديدة.. انفينيتي تزيل النقاب عن QX80 موديل 2022

نيوزيلندا.. أول وفاة بالموجة الجديدة لفيروس كورونا

انفجار طائرة درون داخل فم تمساح مفترس.. شاهد

سمارت تكشف عن سيارتها الـSUV الكهربائية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

موقع استخباراتي يكشف عن تحرك مصري بشأن الملء الثالث لسد النهضة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

أمطار متوقعة| الأرصاد توضح حالة الطقس وحقيقة تعرض مصر لأعاصير

شعبة الخضراوات تكشف سبب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم

كبدة وسجق وجمبري على بطاقة التموين .. تفاصيل

أول تعليق من السودان بشأن الهجوم على سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

فيديو جراف.. نجم الزمالك لـ كرة السلة الجديد لعب في إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ