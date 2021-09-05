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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الابراج وحظك اليوم الاحد 5/9/2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الأبراج
الأبراج

توقعات الابراج وحظك اليوم الاحد 5/9/2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي تقدمها خبيرة الأبراج ماغى فرح .
 

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نشرة المرأة.. حظك اليوم.. صفات برج الأسد.. أعراض سرطان الرئة والقلب

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حظك اليوم 4/9/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل 5 سبتمبر 2021 


مهنياً: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجدداً والسير قدماً في رسمته لمستقبلك وتحقيق أفضل النتائج.
عاطفياً: حاول ألا تكون استفزازياً مع الشريك، لأن رد فعله سيكون مكلفاً لكما، ويصبح من العسير الالتئام مجدداً.
صحياً: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية، لأن الصحة هي الأغلى.


برج الثور اليوم الأحد 5-9-2021


مهنياً: تبدأ مسيرة عمل مضنية وتوظف طاقاتك في انجازات مهنية ضخمة، وتسعى من أجل ترقية أو منصب.
عاطفياً: تسير الأمور بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تدع الآخرين يدخلون على خط الانسجام بينكما.
صحياً: بعض التورّم في القدمين قد يثير قلقك، لكنه ناتج من كثرة الوقوف في العمل.


برج الجوزاء اليوم الأحد 5-9-2021


مهنياً: عوامل إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، مترافقة مع مطالبك المالية المحقة، وقد تبلغ الهدف قريباً.
عاطفياً: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تعاني أي أزمة، بل تنتصر على المصاعب.
صحياً: خذ المبادرة للقيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة.


برج السرطان اليوم الأحد 5-9-2021 


مهنياً: الانضباط الذي أظهرته في العمل ينعكس عليك إيجاباً، وهذا يساعدك في التعامل مع الزملاء بثقة أكبر.
عاطفياً: قد تواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحلياً ولن يدوم طويلاً.
صحياً: أنت بغنى عن المشكلات الصحية، مارس الرياضة وسترى أنها الحل المفيد للتخلص من المتاعب.


برج الأسد اليوم الأحد 5-9-2021 


مهنياً: تعمل الظروف للسير بمشاريعك قدماً، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد.
عاطفياً: تتخلص من القيود النفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات مع الشريك.
صحياً: قد لا تكون مرتاح البال اليوم، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، فانتبه.


برج العذراء اليوم الأحد 5-9-2021 


مهنياً: مسؤولياتك في العمل تزداد يوماً بعد يوم، وهذا سيؤدي الى تعزيز موقعك ومركزك والحصول على الراتب الذي كنت تطالب به.
عاطفياً: يسبّب لك لسانك السليط المشكلات، فكن أكثر وداً مع الحبيب خشية أن يبتعد عنك، فعندها تصبح وحيداً ولا سنيد لك.
صحياً: كن معتدلاً في ما يجب أن تعتمده في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة.


برج الميزان اليوم الأحد 5-9-2021 


مهنياً: تفرح وتحلق في هذا الشهر الاستثنائي والذي يحمل اليك المجد من اطرافه ويعدك بالرفاهية والراحة والجاذبية المطلقة والاعمال الاكثر انتاجية
عاطفياً: تكتشف أنّ خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية، فترتاح نفسياً وتقرر أن تمضي معه أجمل الأوقات وأمتعها.
صحياً: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأنّ الوزن الزائد يضرّك كثيراً.

برج العقرب اليوم الأحد 5-9-2021 

مهنياً: دراسات مستقبلية قد تغيّر مجرى عملك، والأمور ليست سوى مسألة وقت وتكون النتائج أكثر من المتوقع.
عاطفياً: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم والتوصل إلى الكثير من النقاط المشتركة بينكما.
صحياً: الجلوس خلف المكاتب ليس صحياً، الحركة مطلوبة وضرورية.

برج القوس اليوم الأحد 5-9-2021 

مهنياً: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك وتقوم بزيارة أو تشارك في مؤتمر.
عاطفياً: يوم أكثر من رائع لأنّه بعيد عن المشاحنات والظروف الضاغطة، وتسوده أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة.
صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضياً.


برج الجدي اليوم الأحد 5-9-2021


مهنياً: لا تقدّم خدمات مجّانية الا لمن يستحقّ ويحفظ لك الجميل عند اللزوم، ولا تضع ثقتك إلا بالزملاء الذين خبرتهم على مدى سنوات.
عاطفياً: في الأجواء عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت.
صحياً: الشعور بالخيبة أحياناً يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطراباً نفسياً.


برج الدلو اليوم الأحد 5-9-2021 


مهنياً: يعزز الحظوظ ويجعل الامال تتجسد وقد يتم لقاء مع احباء ومفاجاة جيدة وحظوظا في انجاح مخططاتك وبرامجك على كافة الأصعدة
عاطفياً: عليك أحياناً أن تكون أكثر تسامحاً مع الشريك، فهو لم يقصد تهميشك أو أذيتك، لكنك أرغمته على تصرف لم تعتده منه سابقاً.
صحياً: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك، وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة المشي.


برج الحوت اليوم الاحد 5-9-2021 


مهنياً: يوم جيد عزّز علاقاتك العامة ولا ترفض المشاركة في اي نشاط فإحياء الروابط وتعزيزها امر ايجابي يخدم مصالحك وينقّي صورتك.
عاطفياً: تبدو العواطف شديدة وتحمل إليك آفاقاً واسعة ، لكن انتبه من محاولة بعضهم إبعادك عن ارتباط جدّي.
صحياً: وفّر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة للترويح عن النفس.

توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد الصعيد المهني والصحي والعاطفى الأبراج

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