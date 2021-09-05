الفئات المعفاة من دفع المصاريف المدرسية..الشروط والأوراق المطلوبة

حددت وزارة التربية والتعليم، قائمة الشرائح بخصوص الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية.

وتشمل حالات إعفاء أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأخرى من المصروفات المدرسية للعام 2021، وأيضا الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المرحل التعليمية وهم كالأتي:

1-أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

2-أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

3-الطلاب يتامى الأب.

4-أبناء المرأة المعيلة، مهجورة العائل، والمطلقة.

5-أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين والذين بدون دخل ثابت، وذلك بعد اجراء بحث اجتماعي.

6-أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

7-أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8-طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.

9-طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.

10-أبناء شهداء، وضحايا، مفقودو، ومصابو العمليات الحربية والإرهابية، والأمنية، وأسرهم، وفقًا لما جاء بالقرار “45” لسنة 2020.

وحرص موقع "صدى البلد" علي تقديم الأوراق المطلوبة، للإعفاء من المصروفات المدرسية، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم.. وهي كالتالي:

1- الأوراق المطلوبة لإعفاء الطلاب اليتامى:

أ - صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.

ب- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.

ج- صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب.

2- الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية أبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة:

أ- أصل خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور بختم الشعار.

ب- صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.

ج- صورة ضوئية من سرك القبض أو فيزا كارت القبض.

3- الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من أبناء العاملين بالتربية والتعليم:

أ - أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

ب - صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف التربية والتعليم.

ج - صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

4 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من أبناء المطلقات والمعيلات:

أ - صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.

ب - صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

ج - صور من أية أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.

5 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية لعمل بحث اجتماعي:

أ - استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة ممهورة بختم المدرس وموقعة من مدير المدرسة.

ب - التوجه إلى مكتب الشئون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب أو أي مكتبة خاصة.

ج - ملئ بيانات الطالب والأسرة الخاصة به وختمها من مكتب التضامن الاجتماعي أو الشئون الاجتماعية.

د - تسليم الجواب إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب ليتم إعفاءه نهائياً من الدراسة.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم بالصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2021-2022 وهي:

1- يجب ألا يقل سن الطالب المتقدم للمدرسة عن 6 سنوات ويجب ألا يزيد سنه عن 9 سنوات.

2- يجب على ولي الأمر كتابة الرغبات بطريقة صحيحة في جميع الإدارات التعليمية الأقرب لسكنه، وذلك حتى تكون أول رغبة في المربع السكني له وفق عنوان ولي أمر الطالب طبقاً لبطاقة الرقم القومي.

3- يتم تقديم المدارس الحكومية 2021-2022 وفقا للرابط الالكتروني المخصص لذلك.

4- ضرورة كتابة بيانات الطالب وولي الأمر بشكل صحيح.

5- تعلن نتيجة التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم يقوم الطالب بتسليم الملف ورقياً في المدرسة.

كما حددت الوزارة الأوراق المطلوبة في تقديم المدارس الحكومية 2021-2022، في التالي:

1- يقدم الطالب 4 صور شخصية.

2- يقدم كل طالب شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

3- يقدم الطالب دمغات التأمين الصحي.

4- ضرورة تقديم صورة من بطاقة الوالدين.

5- تقديم طابع مغي وطابع مهن تعليمية.

6- يجب على الطالب تقديم صورة من عملية التقديم الإلكتروني التي تمت عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتي تشمل على 3 رغبات في 3 مدارس.

7- ضرورة تقديم إيصال كهرباء أو مياه أو غاز.

8- أخيرًا تقديم ملف به جميع أوراق التقديم.