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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. مواطنون أمريكيون يرفضون مغادرة أفغانستان

مطار كابول
مطار كابول

أكد كبير موظفي البيت الأبيض رون كلين، على وجود نحو 100 أمريكيا تخلفوا عن السفر من أفغانستان، مشيرا إلى أن الكثير منهم يريدون البقاء على الرغم من التقارير الواردة عن عمليات انتقام عنيفة تشنها حركة طالبان ضد الأمريكيين والمتعاونين الأفغان.

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وقال كلين إلى شبكة "سي إن إن" الامريكية: "إن الحكومة الأمريكية على تواصل وثيق ومنتظم مع الأمريكيين الذين لا يزالوان في أفغانستان، ممن تم تحديد مواقعهم".

وأضاف:"نأمل أنه خلال الأيام المقبلة، سيتمكن القطريون من استئناف خدمة الطيران خارج كابول، وعندها، سننظر في إمكانية إلحاق الأمريكيين بهذه الرحلات"، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية ستجد وسيلة ما لإخراج الراغبين في المغادرة من أفغانستان.

وأشار إلى أن الكثير من هؤلاء "لديهم أقارب في أفغانستان، ويريدون البقاء فيها، لكننا سنعمل على إجلاء أولئك الراغبين في المغادرة".

وركز تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تحدث عن مزاعم حول تنفيذ حركة طالبان عمليات قتل جماعي لمسؤولين وجنود أفغان سابقين، على الرغم من تطميناتها المتكررة بالعفو العام.

 

الحكومة الأمريكية الادارة الامريكية البيت الأبيض حركة طالبان أفغانستان

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