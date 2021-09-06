بـ8 خطوات تخلصي من الأكياس تحت العين للأبد

أسباب وجود الأكياس تحت العين عديدة فهى ليست بالضرورة نتيجة لقلة النوم فقد تتحرك الدهون للأسفل وتشكل تلك الأكياس

إذا كانت عيونك منتفخة غالبًا في الصباح عند الاستيقاظ ،اغسلى ملاءاتك كثيرًا لتقليل المواد المسببة للحساسية و إذا شعرت بالحكة في عينيك ، فحاول عدم فركها ، للمساعدة في الحد من أي احمرار أو حكة فقد يؤدي فرك عينيك إلى ظهور هالات سوداء مفرطة التصبغ إليك مجموعة من العلاجات الطبيعية التى تساعد فى علاج الأكياس تحت العين



1- الخيار

يستخدم الخيار لسنوات كعلاج منزلي للعيون المنتفخة فقط ضعى شريحة من الخيار البارد على كل غطاء من جفونك ، واسترح لمدة 15-30 دقيقة أو جرب هذا القناع إلى أن تشعر بالراحة والانتعاش.

2- شرائح البطاطس النيئة

البطاطس له خصائص قابضة قد تساعد في تقليل تراكم الماء تحت العينين.

يمكنك أيضًا عمل كمادات بطاطس مطحونة ناعماً عن طريق بشر 1-2 ملاعق كبيرة من البطاطس النيئة ووضعها في طبقات قليلة من الشاش ووضعها على عينيك فى تقليل الأكياس تحت العين

3- الحليب

نستخدم الحليب في عدد غير قليل من وصفات البشرة المنزلية لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يزيد من تماسك البشرة

اغمس كرة قطنية في الحليب البارد ضعه على كل عين من عينيك المغلقتين للمساعدة في تماسك الأنسجة أسفل العين.



4- الشاي الأخضر أو ​​الأسود

الشاي الأخضر يمنع التراكم المفرط للدهون في الخلايا ، وهو سبب شائع فى علاج الأكياس تحت العين مع تقدمنا ​​في العمر

يمكنك أيضًا عمل كمادات بطاطس مطحونة ناعماً عن طريق بشر 1-2 ملاعق كبيرة من البطاطس النيئة ووضعها في طبقات قليلة من الشاش ووضعها على عينيك فى تقليل الأكياس تحت العي

5- شاي البابونج

لا يحتوي شاي البابونج على مادة الكافيين ، ولكنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات و لا عجب أنه ينعش العيون المتعبة والمنتفخة ويقلل الاحمرار.



6- بياض البيض

يمكنك تطبيق قناع بياض البيض بفرشاة أو أصابعك تحت العينين وعندما يجف ، سوف يشد الجلد فقط أتركيه لمدة 10-15 دقيقة ، ثم اشطفيه برفق.

اهرس بياض البيض وبعض الخيار وملعقة كبيرة من ماء الورد معًا ثم ضعي بلطف تحت عينيك لتخفيف البرودة.



7- جل الصبار

له العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات وغيرها من الخصائص العلاجية ويمكن أن يساعد في تهدئة العيون المتعبة عن طريق ترطيب الجلد وتوفير الراحة قد يساعد أيضًا في تقليل التجاعيد والأكياس تحت العين

8- ماء الورد

ضعى 3 بتلات من ماء الورد في ماء مقطر وعندما تفقد البتلات لونها ، صفي السائل واتركيه يبرد.

يصب السائل في وعاء أو زجاجة اغمري كرة قطنية بماء الورد البارد وامسحي بها تحت العينين لتقليل الأكياس تحت العين وإنعاش البشرة.