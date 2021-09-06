عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تعلن انتهاء الحرب في أفغانستان بسيطرتها على ولاية بانشير والمقاومة تنفي

ذبيح الله مجاهد
ذبيح الله مجاهد

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الاثنين، انتهاء الحرب رسميا في أفغانستان، مع إعلانه السيطرة على ولاية بانشير الأفغانية.

وقال مجاهد خلال مؤتمر صحفي “اضطررنا إلى الحسم عسكريا في بانشير بعد فشل المفاوضات والحرب انتهت رسميا في أفغانستان بعد السيطرة على الولاية”.

وأضاف مجاهد أن “عددا من فلول النظام السابق لجأوا إلى ولاية بانشير بهدف مواصلة المقاومة، وقد حاولنا بصورة جدية حل المشكلة سلميا لكن جهودنا فشلت”.

وأعرب مجاهد عن أمله في تلقي الحركة الدعم من الدول المجاورة لإعادة بناء أفغانستان، مؤكدا أن الحركة ستقدم الحماية والأمن للجميع وستنتشر في كل أرجاء أفغانستان.

وتابع “أهالي بانشير سيحظون بجميع الحقوق التي يحظى بها بقية الشعب الأفغاني”.

ولفت المتحدث باسم طالبان إلى أنه لم يكن هناك أي ضحايا مدنيين أثناء عملية “تحرير بانشير”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحركة تمكنت من إعادة تشغيل مطار كابول وتسعى إلى استئناف الرحلات الدولية من خلاله.

سنواصل القتال.. قوات جبهة المقاومة في بانشير تنفي سيطرة طالبان على الإقليم

مفاجأة.. مواطنون أمريكيون يرفضون مغادرة أفغانستان

في المقابل، نفت قوات “جبهة المقاومة” في ولاية بانشير الأفغانية، اليوم الاثنين، إعلان حركة طالبان الاستيلاء على الإقليم وأكدت عزمها على مواصلة القتال.

وجاء في بيان لجبهة المقاومة على تويتر: "ادعاء طالبان الاستيلاء على بانشير ليس صحيحاً، قوات جبهة المقاومة موجودة في جميع المواقع الاستراتيجية في جميع أنحاء الوادي لمواصلة القتال. ونؤكد للشعب الأفغاني أن القتال ضد طالبان وشركائهم سيستمر حتى يسود العدل والحرية".

 

طالبان أفغانستان الحرب السيطرة بانشير الحركة

ترشيحاتنا

أفغانستان تضع جونسون في مأزق اليوم.. وزيارات قريبة لـ بايدن لحل الأزمة

سعر صرف الدولار بالبنوك العاملة في السوق المصرية

بـ 4 محركات كهربائية... مرسيدس تكشف عن EQG الـSUV

طالبان تعلن تشكيل جيش جديد يضم مقاتليها بجانب العسكريين السابقين

يوم العمل الخيري|القباج: كل شيء يتغير في بلادنا إلا الخير ينمو ويتكاثر

أخطاء ميقعش فيها مدرب هاوي.. ميدو يطالب حسام البدري بالرحيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف غريب من مصطفى محمد بعد نهاية لقاء الجابون .. وشوبير يعلق

الأرصاد: سقوط أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة الأيام المقبلة.. تفاصيل

ذبح ابنة أخيه وقدمها قُربانًا للجن.. تعرف على عقوبة قاتل سوهاج

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

ميدو: منتخب مصر ظهر بشكل متواضع.. والبدري أخطأ بمشاركة هذا الثنائي

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

تنسيق الكليات 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الثانية 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

فيديوجراف.. والدها رفض استلامها.. قصة فتاة الغردقة المشردة في الشوارع

باستخدام "رمان البلي".. لص يبتكر طريقة جديدة لسرقة السيارات "فيديوجراف"

شقق مفروشة للمواطنين.. نص كلمة السيسي في احتفالية أبواب الخير

المتحدث العسكري ينشر إنفوجراف لتدريب النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ