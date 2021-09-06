طالبان تعلن انتهاء الحرب في أفغانستان بسيطرتها على ولاية بانشير والمقاومة تنفي

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الاثنين، انتهاء الحرب رسميا في أفغانستان، مع إعلانه السيطرة على ولاية بانشير الأفغانية.

وقال مجاهد خلال مؤتمر صحفي “اضطررنا إلى الحسم عسكريا في بانشير بعد فشل المفاوضات والحرب انتهت رسميا في أفغانستان بعد السيطرة على الولاية”.

وأضاف مجاهد أن “عددا من فلول النظام السابق لجأوا إلى ولاية بانشير بهدف مواصلة المقاومة، وقد حاولنا بصورة جدية حل المشكلة سلميا لكن جهودنا فشلت”.

وأعرب مجاهد عن أمله في تلقي الحركة الدعم من الدول المجاورة لإعادة بناء أفغانستان، مؤكدا أن الحركة ستقدم الحماية والأمن للجميع وستنتشر في كل أرجاء أفغانستان.

وتابع “أهالي بانشير سيحظون بجميع الحقوق التي يحظى بها بقية الشعب الأفغاني”.

ولفت المتحدث باسم طالبان إلى أنه لم يكن هناك أي ضحايا مدنيين أثناء عملية “تحرير بانشير”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحركة تمكنت من إعادة تشغيل مطار كابول وتسعى إلى استئناف الرحلات الدولية من خلاله.

في المقابل، نفت قوات “جبهة المقاومة” في ولاية بانشير الأفغانية، اليوم الاثنين، إعلان حركة طالبان الاستيلاء على الإقليم وأكدت عزمها على مواصلة القتال.

وجاء في بيان لجبهة المقاومة على تويتر: "ادعاء طالبان الاستيلاء على بانشير ليس صحيحاً، قوات جبهة المقاومة موجودة في جميع المواقع الاستراتيجية في جميع أنحاء الوادي لمواصلة القتال. ونؤكد للشعب الأفغاني أن القتال ضد طالبان وشركائهم سيستمر حتى يسود العدل والحرية".