طالبان: نضع اللمسات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الاثنين، أن الحركة تضع آخر اللمسات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وقال مجاهد خلال مؤتمر صحفي: “ سنشكل حكومة تصريف الأعمال كي تكون هناك فرصة لتعديلها وتحسين أدائها، والتشكيل الحكومي الجديد سيكون جامعا وشاملا لعناصر المجتمع الأفغاني”.

وأضاف “سيطرنا على الوضع في كامل أفغانستان وأصدرنا أوامر بالتوقف عن إطلاق النار في الهواء واعتقلنا نحو 80 مسلحا من الحركة على خلفية إطلاقهم النار في العاصمة كابل قبل يومين”.

وطالب مجاهد مساعدة دول العالم على إعادة إعمار أفغانستان، مضيفا “لا مبرر لاستمرار الحرب في أفغانستان وحان الوقت لبناء الوطن”.

وتابع قائلا “تشغيل الرادار في مطار كابل يحتاج إلى وقت لأن القوات الأمريكية عطلته قبل انسحابها”.

وأشار مجاهد إلى أن عددا كبيرا من المسؤولين السابقين غادروا ولاية بانشير إلى الخارج قبل دخول الحركة إلى الولاية.

وأكد المتحدث باسم طالبان أن الحركة ستعمل على إنشاء علاقات جيدة مع المجتمع الدولي.