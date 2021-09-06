منها العيادات ومكاتب المحاماة.. 9 أماكن تخضع لتعديلات الإيجار القديم حال تطبيقها

على الرغم من موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب السابق على مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، المقدم من الحكومة؛ الذي كاد أن يصل إلى محطته الأخيرة لولا حالة الجدل الذي أثارها المشروع خلال مناقشته بالجلسة العامة والتي أدت إلى تأجيل إقراره في النهاية.

جاء رفض قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني،عقب حالة من الخلاف شهدتها الجلسة العامة بسبب تمسك رئيس البرلمان وقتها الدكتور علي عبدالعال بتعديلات لجنة الإسكان الخاصة بتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية والاعتبارية، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف “دعم مصر” و“مستقبل وطن”.

وكانت قد وافقت لجنة الإسكان على أن يطبق قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.



ومن المتوقع أن يعود مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، إلى طاولة مجلس النواب مرة أخرى خلال دور الانعقاد القادم، خاصة بعد عودة ملف الإيجارات القديمة على الساحة مجددا.

على من يطبق قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني؟

ويسري قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وفي حالة إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة، سيتم تطبيقه على الفئات التالية:

- الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري.

- المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة.

- المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية.

- الوحدات الإدارية المؤجرة لأفراد عادية.

- مكاتب المحاماة.

- عيادات الأطباء.

- مكاتب الشركات.

- المكاتب الاستشارية.

- المحال المؤجرة لأفراد عاديين.