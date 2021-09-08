عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعرب عن قلقها من تشكيل حكومة طالبان

أمريكا تعرب عن قلقها
أمريكا تعرب عن قلقها من تشكيلة حكومة طالبان

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن قلق الولايات المتحدة إزاء انتماءات بعض الأفراد في حكومة طالبان.

 

وقالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ستحكم على حكومة طالبان بناء على أفعالها، ولا سيما ما إذا كانت ستسمح للأفغان بمغادرة بلدهم.

 

وأضاف متحدث باسم الخارجية الأمريكية "نلاحظ أن قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكون حصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقربين منهم ولا تضم أي امرأة.. نحن نشعر بالقلق أيضاً إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم".

 

وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تتوقع من طالبان ضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان في تهديد للدول المجاورة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأفغاني.

البنتاجون: حكومة طالبان تتضمن شخصيات إرهابية قتلت أمريكيين

تطبيق الشريعة.. زعيم طالبان يصدر أول توجيه للحكومة الجديدة في أفغانستان

جاء ذلك بعدما أعلنت المتحدث باسم طالبان ونائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة الأفغانية الجديدة، ذبيح الله مجاهد، التشكيلة الحكومية، والتي شملت الملا محمد حسن الذي تم تعيينه رئيساً للوزراء بالوكالة.

 

وضمت الحكومة الأفغانية الملا عبد الغني برادر نائباً لرئيس الوزراء، ومولوي عبد السلام حنفي نائباً ثانياً لرئيس الوزراء، والملا محمد يعقوب مجاهد وزيراً للدفاع بالوكالة، وأمير خان متقي وزيراً للخارجية بالوكالة.

 

من جانبه قال زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا هبة الله أخوند زادة، إن الحكومة الجديدة التي أعلنتها الحركة، ستبذل ما في وسعها للتمسك بالشريعة.

 

وتابع "أؤكد لجميع المواطنين أن الحكام سيبذلون كل ما في وسعهم للتمسك بالشريعة الإسلامية في البلاد".

 

وأكد زعيم طالبان أن "الحركة ملتزمة بكل القوانين والمعاهدات والالتزامات الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية".

طالبان الخارجية الأمريكية أفغانستان الحكومة الأفغانية الولايات المتحدة الملا حسن

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: لا داعي للتسرع في الاعتراف بحكومة طالبان

طالبان تحظر السفر للخارج حتى بدء العمل بوزارتي الداخلية والخارجية

طالبان تعلن تشكيل الحكومة الأفغانية "المؤقتة"

ترشيحاتنا

ننشر ضوابط تقديم الاستقالة وخلو المقعد في مجلس الشيوخ

مش برجع في كلامي.. مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد انتهاء إيقافه

شديد الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء

محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

كل ما تريد معرفته عن هيونداي أريزا موديل 2021 في الكويت | صور

دراسة تحذر: تدخين الحشيش يضاعف الأزمات القلبية لدى الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

مصرع خطيب مسجد بالمنوفية وأبنائه غرقا خلال رحلة علاج بسيوة

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

المدير الفني الوحيد اللي ينفع للمنتخب.. رضا عبد العال يتصدر ترند تويتر

ممدوح عباس يهاجم أحمد مجاهد عقب إقالة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

فيديو

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ