هل أخذ أموالها؟.. والد بريتني سبيرز يتقدم بالتماس لإنهاء الوصاية أمام المحكمة

تقدم والد المغنية الأمريكية بريتني سبيرز بطلب التماس إلى محكمة لوس أنجلوس العليا لإنهاء وصايته التي سيطر بها على حياة ابنته وأموالها لمدة 13 عاما.

وقال جيمس والد بريتني سبيرز في الأوراق المقدمة، إنه لطالما كان يريد الأفضل لابنته، وفي حال قدرتها على التعامل مع حياتها الخاصة ورغبتها في إنهاء وصايته عليها فهو يعتقد أنها تستحق هذه الفرصة.

من المقرر أن تنظر القاضية بريندا بيني في التماس جيمس سبيرز في جلسة يوم 29 سبتمبر الجاري بحسب موقع هوليوود ريبورتر، فيما لم يعلق محامي ابنته على هذه الخطوة حتى الآن.

قال جيمس سبيرز في أغسطس الماضي: إنه كان يخطط للتنحي عن وصايته على موارد ابنته المالية منذ فترة، بعد تخليه عن سيطرته على قرارات حياتها عام 2019، واكتفى فقط بالإشراف على أموالها.

وكان محامي بريتني سبيرز قد أوضح من قبل أن أولويته في الفترة الحالية هي التخلص من جيمس سبيرز ووصايته على موكلته التي يشكك في أهمية فرضها منذ البداية.

وقدم المحامي في نهاية يوليو الماضي طلبا لعزل والد بريتني سبيرز زاعما أنه أساء إدارة أموال ابنته وشؤونها، واستخدم الوصاية لتحقيق مكاسب خاصة به.

ابتزاز مادي

أعلن محامي بريتني سبيرز في بداية سبتمبر الجاري، أن والدها يحاول ابتزازها للحصول على أموال منها مقابل التنحي عن منصبه كوصي على ممتلكاتها، بحسب موقع “إنترتينمنت تونايت”.

يدعي المحامي أن جيمس سبيرز يسعى للحصول على 2 مليون دولار على دفعات وهي أموال أتعاب المحاماة ومدفوعات شخصية له مقابل خدمته كوصي عليها على مدار السنوات الماضية.

وأكد المحامي أن لن يقبل بابتزاز موكلته بريتني سبيرز، وأن مقايضة والدها التنازل عن الوصاية بالأموال هي مجرد محاولة للتغطية على المكاسب التي حققها من وراء السيطرة على ممتلكاتها في السابق.

وأوضح المحامي أنه بإعلان جيمس سبيرز التنازل عن الوصاية أمام القضاء فهو ملزم بكلمته دون شرط أو محاولة انتزاع أي أموال من ابنته، وطالب المحكمة بعزله من منصبه في أقرب وقت ممكن.

وأشار المحامي إلى أنه قدم ملفا جديدا إلى المحكمة يوضح فيه أن اشتراطات والد موكلته بريتني سبيرز للتنازل عن الوصاية غير مناسبة أو مقبولة، مؤكدا أنها لن تتعرض للتخويف أو الابتزاز مرة أخرى.