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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انتظام 2273 شركة في رفع وثائقها على منظومة الفاتورة الإلكترونية| تفاصيل

منظومة الفاتورة الإلكترونية
منظومة الفاتورة الإلكترونية

كشف تقرير جديد أعده المرصد الإعلامي الضريبي لوحدة الإعلام التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أراء الشركات التي انضمت  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتأكيدهم على حرص العاملين بالمصلحة على تقديم كل الدعم الفني والمساعدة المطلوبة للممولين لتيسير انضمامهم إلى المنظومة .

وأشار التقرير الذى تم عرضه على " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن انتظام ٢٢٧٣ شركة في رفع وثائقها الالكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية بإجمالي عدد ٤٤ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن.

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  وأشارت شركة " الفيصل للصناعات الغذائية  "  إلى أنها قامت بالانضمام إلى  منظومة  الفاتورة الإلكترونية فى ١٥ مايو الماضي ، لافتًة إلى أنه كانت هناك صعوبات واجهتها أثناء تطبيق المنظومة ولكن كان هناك دعم فنى من قبل مصلحة  الضرائب المصرية لتذليل هذه الصعوبات خاصة أن الشركة لديها نظامين للتعامل وتم التكامل مع المنظومة من خلال النظامين الذين يتم التعامل معهم بالشركة .
 وأضافت شركة " الفيصل للصناعات الغذائية  "   أنها حضرت ورش عمل عديدة قامت المصلحة بتنظيمها للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل معها ، قائلة إنه كان هناك تواصل دائم من جانب المصلحة أثناء فترة إجراء التكامل مع المنظومة لحل أي مشكلات واجهتنا وكانت الاستجابة سريعة من المصلحة سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال زيارتنا لمركز الدعم الفني بمركز كبار الممولين .

وأوضحت شركة " الفيصل للصناعات الغذائية  "  إنه بعد اكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات ستساهم في عملية الفحص الضريبي لأن جميع بيانات الشركات وفواتير البيع موجودة لحظيًا لدى مصلحة الضرائب المصرية  وبشكل إلكتروني ، كما ستساهم في تيسير إعداد الإقرار الضريبي ، وعلى المدى الطويل ستساهم فى القضاء على الشركات الوهمية .

و أشادت شركة " باور ايجيبت " بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وما تلقته الشركة من دعم فني من المصلحة للتشغيل والإجراءات التي يجب اتخاذها ، هذا إلى جانب المساعدة بحل أي معوقات واجهت الشركة ، مشيرة  إلى أن المنظومة  كشفت رؤية الدولة المصرية لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تحقق مزايا عديدة لنا  من أهمها توفير بيانات لحظية  عن حركة المبيعات والمشتريات، وتيسير إجراءات تقديم الاقرارات الضريبية .

 كما أشاد " مكتب الشرق الأوسط للاستشارات المالية والضريبية " ولديه عشرات العملاء من كبار الممولين المنضمين لمنظومة الفواتير الالكترونية بالدور الفعال لمصلحة الضرائب المصرية وشركة e tax  بالمنظومة ، قائلًا  إن هناك تطوير مستمر لحل كل التحديات التي تواجه عملائنا بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم الفني والتقني لانطلاق العمل بشكل فعال خلال الفترات السابقة ، مؤكدًا أن المنظومة لا يوجد بها أي أعطال أو تأخير في عملية التشغيل مما ساهم في السهولة في اعداد كافة نماذج الإقرار الضريبي و تسهيل دور المراجعة المالية والضريبية للمكتب واعتماد الدفاتر والسجلات لدى عملائنا مما ساهم  في ارتقاء مهنة المراجعة المالية والضريبية.

  وقالت " شركة فودافون مصر"  أن لديها ثلاث شركات انضمت لمنظومة الفاتورة الالكترونية وهي فودافون اتصالات ، وفودافون داتا  ، و فودافون مصر للتجارة، لافتًة إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حظي بأولوية بالغة  من مجموعة «فودافون»، التي حرصت علي أن تكون ضمن المرحلة الأولي لكبري الشركات العاملة في مصر التي تطبق المنظومة الجديدة، مشيدًة باهتمام فريق العمل بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والذى أسهم في تيسير الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
وأعربت شركة  " فودافون مصر"  عن تقديرها  للدور الفعال للمنظومة  لتطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، ودور المنظومة في ضم الاقتصاد الموازي وتحقيق التحول الرقمي في كافة المجالات مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

وأكدت شركة  " ابركرومبي اند كنت ايجيبت للسياحة "  أنها من أكثر الشركات التى استفادت من توحيد وميكنة نظام الفاتورة بما يُسهم فى تمكينها من تطوير أنظمتها الداخلية، واختصار الكثير من الوقت والجهد فى تلبية طلبات عملائها.

وأضافت شركة  " ابركرومبي اند كنت ايجيبت للسياحة "   أن  أهمية منظومة الفاتورة الإلكترونية التي حرصت علي الانضمام لها تكمن فى أنها خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري، والتعاون مع مصلحة الضرائب بما يحقق مصلحة الجانبين من خلال تطبيق كل النظم والآليات الجديدة ، مشيدة بنجاح التجربة ، قائلة نثق فى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهم بدور إيجابي في تحقيق نمو أفضل للاقتصاد المصري وهوما سيستفيد من ثماره الجميع.

   وعن تجربتها في الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  أوضحت " شركة انسومات  " أنه كان هناك تعاون مثمر وبناء  بين مصلحة الضرائب وشركة e finance من جهة وممثلي الشركة من جهة أخرى ، مشيرة إلى أنه تم عقد ندوات تعريفية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية  لتسهيل وتهيئة وتذليل أي صعاب حتى إتمام عملية الانضمام ، مضيفة أنه تم التواصل أكثر من مرة من خلال ممثلين المصلحة و الشركة والتي أدت لإتمام عملية التكامل وإصدار الفواتير عبر المنظومة مؤكدة على حرصها على إدراج كافة تعاملاتها على المنظومة وذلك  حرصًا منها على ضم الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.

وتقدمت شركة " اتصالات مصر  " بالشكر والتقدير  لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التطور التكنولوجي الذى تشهده البلاد وما تقوم به  مصلحة الضرائب من مواكبة ذلك التطور بدءً  من الاقرارات الضريبية الالكترونية وصولًا الى  منظومة الفاتورة الالكترونية ، لافتًة إلى أنها كانت من أوائل  الشركات المتقدمة لطلب إصدار الفاتورة الالكترونية ، وقامت بالتكامل مع المنظومة من منتصف مايو ٢٠٢١ ، وذلك  إيمانًا  وعيًا منها لتكون واحدة من شركاء النجاح للتطور التكنولوجي التي تشهده البلاد .

وأشارت شركة " اتصالات مصر "  إلى أنها واجهت العديد من التحديات لعملية التكامل مع المنظومة من الناجية التكنولوجية بالإضافة الى جمع بيانات أرقام التسجيل الضريبي والذى يجهل به معظم الجهات الحكومية والمؤسسات الإقليمية والدولية ، قائلة نتقدم بالشكر للتعاون والدعم المثمر الذى تلقيناه سواء من شركة الدعم الفني E Finance  او من خلال مصلحة الضرائب المصرية ، وتوصى بمزيد من التطور للمنظومة والالكترونية .
 

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انتظام 2273 شركة في رفع وثائقها على منظومة الفاتورة الإلكترونية| تفاصيل

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