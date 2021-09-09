أضرار الزعل على القلب.. نصائح للوقاية من النوبات القلبية

أضرار الزعل على القلب من الأمور التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فعندما يكون الأشخاص متوترين أو قلقين أو مكتئبين ، فقد يشعرون بالإرهاق لذا فهم غير قادرين على اتخاذ خيارات نمط حياة صحي، و يكونون أكثر عرضة للتدخين أكثر ، وعدم ممارسة النشاط البدني ، قلة النوم أو كثرة النوم ، وشرب الكثير من الكحول وفشل في تناول الأدوية الموصوفة لهم. بمرور الوقت ، يمكن أن تزيد هذه السلوكيات غير الصحية من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن تؤدي الصدمات والاكتئاب والقلق والتوتر إلى تغييرات تؤثر على الصحة ، وليس فقط لأنك قد تقع في عادات ضارة بقلبك، تظهر الأبحاث أن للصحة العقلية أيضًا تأثيرات فسيولوجية على الجسم، وفقا لموقع heart.

هل يمكن للاكتئاب أن يسبب أمراض القلب أو النوبات القلبية؟

عندما تعاني من الاكتئاب أو القلق أو التوتر ، فإن معدل ضربات القلب وضغط الدم يرتفع ، ينخفض ​​تدفق الدم إلى القلب وينتج جسمك مستويات أعلى من هرمون الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر، بمرور الوقت يمكن أن تؤدي هذه التأثيرات إلى أمراض القلب، كما يمكن أن يحدث الاكتئاب والقلق أيضًا بعد الأحداث القلبية بما في ذلك قصور القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

نصائح لتخفيف التوتر أو القلق أو الاكتئاب أو الحزن

إذا كنت تعاني من الاكتئاب أو التوتر أو القلق أو الحزن ، فيمكن أن يساعدك اتباع ثلاث خطوات رئيسية.

- تحديد سبب الاكتئاب أو التوتر أو الحزن

في بعض الأحيان قد تشعر بالإحباط لبضعة أيام ، ولكن إذا استمر لمدة أسبوعين أو أكثر ، فقد تحتاج إلى طلب المساعدة، يُعد الاكتئاب مشكلة عندما يتسبب في الشعور بالحزن أو فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها من قبل، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية ويمكن أن يقلل من قدرتك على العمل في العمل والمنزل.

- اختر عادات صحية ولا تستعجلها

إذا لم تكن معتادًا على ممارسة الرياضة ، فابدأ تدريجيًا.

شيء بسيط مثل المشي لمدة 30 دقيقة في اليوم ، حتى لو كنت تفعل 10 دقائق فقط في كل مرة ، يمكن أن يساعد قلبك، يُحسِّن النشاط البدني مزاجك أثناء قيامك به ، لكن النشاط البدني المنتظم يمكن أيضًا أن يحسن صحتك العقلية ، ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب ويحسن نوعية حياتك بشكل عام.

إذا أصبح الوصول إلى الأطعمة غير الصحية عادة ، فحاول استخدام تقنيات طهي صحية أو استبدال المكونات لتقليل الدهون والسكر المضاف والصوديوم والسعرات الحرارية، تناول وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه والخضروات الطازجة أو اختر السلطات غير الجاهزة والأطباق الأخرى قليلة الدسم عند تناول الطعام بالخارج.

- دمج تغييرات نمط الحياة الصحية الأخرى واحدًا تلو الآخر

لا تحاول "إصلاح" كل شيء مرة واحدة، هذا صحيح بشكل خاص إذا كانت إحدى العادات التي تريد الإقلاع عنها هي التدخين.

قد يكون الإقلاع عن التدخين صعبًا، إذا كنت تدخن فتحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى أدوية أو مساعدة أخرى للإقلاع عن التدخين، قد تشمل العلاجات استبدال النيكوتين أو الأدوية الموصوفة، يمكنك أيضًا طلب إحالة لبرنامج الإقلاع عن التدخين.