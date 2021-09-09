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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الأزهري يطلق مبادرة لجمع المؤسسات الكروية لجلسة صلح بـ"الفتاح العليم".. الصحة: تسجيل 399 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا

صدى البلد

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالي:

انتخابات المغرب.. هزيمة تاريخية للإخوان والعثماني يخسر مقعدا بالبرلمان
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس حكومة المغرب سعد الدين العثماني فشل في الفوز في مقعد بالبرلمان.
 

أول أجنبي يعاون كارلوس كيروش فى منتخب مصر
كشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، عن أول مساعد أجنبي في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، بقيادة مواطنه كارلوس كيروش، الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري، الذي أقيل، بعد العروض السيئة للمنتخب الوطني، والتعادل مع الجابون بهدف لمثله في تصفيات كأس العالم 2022.
 

طب ما تجيب حتة ده.. إسعاد يونس تحرج أمير كرارة على الهواء..شاهد
قالت إسعاد يونس، صاحبة السعادة، إنها تحب كافة المأكولات، منها: فتة الكوارع، والحمام المحشي، والملوخية، معقبة: " بعمل حتة فتة كوارع رهيبة"، مشيرة إلى أنها تعلمت طريقة عمل الكوارع من الفنان الراحل حسين الإمام.
 

دعوة لنبذ التعصب.. الأزهري يطلق مبادرة لجمع المؤسسات الكروية لجلسة صلح بـ"الفتاح العليم"
دعا الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، إلى مبادرة لجمع كل الأطراف الرياضية من فريقي الأهلي والزمالك، في جلسة شاي بمسجد الفتاح العليم وطي صفحات الإساءة والشتائم بين عموم الفرق الرياضية وتوجيه الطاقة السلبية إلى نجاح وليس صراع.

 

كارتيرون: تلقيت عروضا بعد الفوز بالدوري مع الزمالك ولكن رفضتها
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن رفضه عروضا من بعض الأندية 
 

الصحة: تسجيل 399 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 244062 حتى اليوم.
 

لأول مرة.. التضامن تكشف أخبارا سعيدة لأهالي الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية|شاهد
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك خدمات ومزايا مالية مُقدمة من الوزارة للمسنين الغير القادرين، مشيرة إلى "الكارت الذهبي" الذي يُقدم للمسنين من أجل الحصول على الخدمات المختلفة، حيث يستطيع أي مُسن الحصول عليه، ولكن المزايا المُقدمة تختلف من مُسن لآخر.
 

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي
تصدر أسم الإعلامي “أحمد موسي” تريند موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، داخل 7 هاشتاجات منفصلة، وذلك عقب عرض حلقة اليوم من برنامجه “على مسئوليتي” المذاع علي قناة صدي البلد، والتى استضاف فيها الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.
 


رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب
وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد ، عقب إعلان تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته عقب نهاية مباراة الجابون بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة بقطـر 2022.

 


"بداري كرشي".. إسعاد يونس تكشف حقيقة وضع وسادة على رجلها أثناء تقديمها برنامج صاحبة السعادة|فيديو
قالت إسعاد يونس، صاحبة السعادة، إنها تحب كافة المأكولات، منها: فتة الكوارع، والحمام المحشي، والملوخية، معقبة: " بعمل حتة فتة كوارع رهيبة"، مشيرة إلى أنها تعلمت طريقة عمل الكوارع من الفنان الراحل حسين الإمام.

 


لاستقرار فريق الكرة.. بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي
كشف مجدي عبدالغني نجم النادي الأهلي كواليس اتفاق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط حول  تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
 

بالشماريخ.. عصام الحضري يحتفل بتوليه مدرب حراس المنتخب بصحبة ابنته.. شاهد
احتفل عصام الحضري بتوليه مدربًا لحراس المرمى لمنتخب مصر، مع ابنته شهد الحضري، وذلك عقب قرار اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطني خلفا للكابتن حسام البدري.
 

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