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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني يعلن التبرع بـ 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الخميس، عن التبرع بـ 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" هذا العام 2021.

وعرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو رصد تجدد معارضة منظمة الصحة العالمية للجرعات المعززة ضد كوفيد-19.

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خبر محزن من "الصحة العالمية" بشأن لقاحات كورونا في أفريقيا

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وطلبت منظمة الصحة العالمية مجددا أمس الأربعاء، عدم تلقي الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد كوفيد-19 جرعات معززة حتى يتسنى إرسال اللقاحات إلى البلدان الفقيرة التي تمكنت فقط من تحصين جزء صغير من سكانها.

 

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: "حاليا لا نرغب في أن نرى استخدامًا معممًا للجرعات المعززة للأشخاص الذين أنهوا تطعيمهم وهم بصحة جيدة".

 

وأضاف بغضب: "لن أبقى صامتاً عندما تعتقد الشركات والدول التي تتحكم في الإمدادات العالمية للقاحات أن فقراء العالم يجب أن يكتفوا بالفتات".

 

ومع ذلك، دعا تيدروس أمس الأربعاء إلى "تمديد قرار الوقف على الأقل حتى نهاية العام 2021 للسماح لكل دولة بتلقيح 40% على الأقل من سكانها".

 

وتدين منظمة الصحة العالمية باستمرار صعوبات حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 لقاحات كورونا كورونا في الصين

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