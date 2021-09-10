العراق.. مصطفي الكاظمي يزور طهران الأحد المقبل

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر إيرانية، تأكيدها أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سيزور العاصمة الإيرانية طهران يوم الأحد المقبل.



وبحسب وكالة رووداو العراقية قالت المصادر ان مصطفى الكاظمي سوف يزور طهران على رأس وفد كبير ورفيع المستوى، وفقاً لوكالة الانباء الايرانية الرسمية.



وتعد هذه اول زيارة لمسؤول اجنبي في هذا المستوى الى ايران بعد تولي ابراهيم رئيسي الحكم في البلاد.



وسبق ان اعلن رئيس الوزراء العراقي انه سيزور طهران بعد تشكيل الحكومة الايرانية الجديدة.



يشار الى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد في وقت سابق، أن بلاده طلبت من إيران والولايات المتحدة الأميركية "الابتعاد عن تصفية الحسابات" على الأراضي العراقية، وذلك بعد ضربات أمريكية استهدفت مواقع فصائل مسلحة موالية لإيران بالعراق وسوريا.



وقال الكاظمي، في حوار مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، "طلبنا من الأميركيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق. لقد كنّا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع. وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة".





وأضاف الكاظمي: "نتواصل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وأعتقد أنّنا سنكون قادرين على التحرّك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي".

رئيس الوزراء العراقي، أكد أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني "مهم للغاية وحاسم للمنطقة"، مردفاً: "أعتقد أنه قابل للتحقق. والنجاح في مفاوضات فيينا سيؤثر إيجاباً على المنطقة، كما سيخدم استقرار العراق"