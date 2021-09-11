الأمم المتحدة: هجوم الحوثيين على مأرب يجب أن يتوقف

قال مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانز جروندبرج خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إن الهجوم الذي يشنه الحوثيون في محافظة مأرب شمال اليمن "يجب أن يتوقف".

وأضاف أن "المدنيين بمن فيهم العديد من النازحين الذين لجأوا إلى مأرب يعيشون في خوف دائم من العنف والنزوح من جديد. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واضحان في رسالتهما: يجب أن يتوقف الهجوم".

وذكر أن "الهجوم في منطقة مأرب في اليمن بدأ منذ مطلع 2020، وتسبب في مقتل الآلاف من الشباب اليمني".

كما أعرب جروندبرج عن أسفه إزاء "توقف عملية السلام في اليمن لفترة طويلة جدا"، وأشار إلى أن "أطراف النزاع لم يناقشوا التسوية منذ 2016"، مؤكدا أنه "سيبدأ قريبا جولة حوار معهم".

وأوضح أنه سيزور السعودية قريبا للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كما يعتزم مقابلة الحوثيين أيضا.

ولفت إلى أنه من المقرر إجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين وعمانيين وإماراتيين وكويتيين وإيرانيين ومصريين.

وفي وقت سابق، قال مجلس الوزراء السعودي إن السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ووقف الأعمال العدائية التي تمارسها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية.

وثمن المجلس كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي وإحباط تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أعلن الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 صواريخ بالستية، و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأكد العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.