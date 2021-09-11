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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكالة الفضاء المصرية تستضيف ورشة عمل حول مستقبل علوم الفلك في مصر

البحث العلمى
البحث العلمى

استقبلت وكالة الفضاء المصرية نخبة من علماء وأساتذة الفلك و الفضاء بمصر لعقد ورشتي عمل تخص علوم الفلك والفضاء باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت عنوان ( علوم الفلك والفضاء في مصر: التحديات والآفاق المستقبلية) يومي 6 و7 سبتمبر الحالي بمقر وكالة الفضاء المصرية والتي تختص بوضع أفكار ورؤى وأطر عمل في مجال الفلك والفضاء الخاصة بالجامعات والمراكز البحثية.


ورحب الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة بالحاضرين، معربا عن سعادته وفخره بعلماء وأساتذة مصر الأجلاء المجتمعين للنهوض بعلوم الفلك والفضاء، من خلال مناقشة تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في مجالات الاستشعار ومجالات الإتصال عبر الأقمار الصناعية، وطرق الرصد الفلكية والجيل القادم من المراصد الأرضية والفضائية و طرق تحليل بيانات الاقمار الصناعية و المراصد الفلكية وبرامج المحاكاة، وكذلك علم الكونيات ونشأة المجرات ودور المهام الفضائية في استكشاف الكون.


و تضمنت ورشة العمل مواضيع  أخرى ذات زخم  حول الفلك واستكشاف الفضاء والحطام الفضائي وعلومه، والأقمار الصناعية وكل ما يرتبط بعلوم وأبحاث الفضاء ، وإثراءً لورش العمل، تم التطرق لأهمية بناء القدرات البشرية و منها رعاية شباب الباحثين والطلاب وتدريبهم والذي يعد محور من محاور برنامج الفضاء الوطني.


جدير بالذكر أن من أهداف الورش الوقوف على أحدث التقنيات والأساليب والأبحاث الخاصة بالفلك والفضاء وتوعية المجتمع العلمي بأهميتهم، وكذلك للمهتمين برصد الكواكب والنجوم والأقمار الصناعية، كما تهدف أيضا إلى تجميع مجموعة من العلماء واساتذة الجامعات الذين يعملون في هذا المجال لتبادل الأفكار والخبرات والاكتشافات المختلفة.

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وفي ختام فعاليات ورشتي العمل، تم استخلاص العديد من المقترحات الهامة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، عقد المزيد من مثل هذه اللقاءات كورش عمل أو مؤتمرات علمية أو ندوات تثقيفية تعقد بالتنظيم مع الجهات المعنية بالمجال، إلى جانب التنسيق مع وكالة الفضاء والجامعات ومراكز البحث العلمي، وتدعيم وتشجيع الجامعات لزيادة أعداد الدارسين من الطلاب في مجالات علوم الفلك والفضاء بالإضافة إلى هندسة وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها المختلفة، وأيضًا تعظيم دور المراصد الفلكية، وتفعيل ما يعرف بمفهوم دبلوماسيين العلوم وتعظيم العائد منها من خلال استراتيجية التعليم والبحث العلمي لأفريقيا ودور مصر الريادي في ذلك، خاصة بعد أن فازت مصر باستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية.

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