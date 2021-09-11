أفضل مكملات غذائية لعلاج الانتفاخ والغازات الزائدة

يشكل علاج الانتفاخ والغازات الزائدة مشكلة شائعة للعديد من الناس من جميع الأعمار، ويمكن أن يحدث لعدة أسباب، بما في ذلك حالات مثل القولون العصبي، وعدم وجود نظام غذائي متنوع كاف.

علاج الانتفاخ والغازات الزائدة





وهناك مكملات غذائية يمكنها علاج الانتفاخ والغازات الزائدة، وذلك بخلاف سبب الانتفاخ، فهناك عدد من المكملات الغذائية التي يمكن أن تساعد في التغلب على الانتفاخ، وفقا لما نشر في صحيفة إكسبريس، ومن أبرز هذه المكملات ما يلي :





1- البروبيوتيك :

ويعتبر البروبيوتيك هي بكتيريا و خمائر حية "مفيدة" تأتي في شكل أقراص، وتساعد البروبيوتيك في إرسال الطعام عبر أمعائك من خلال التأثير على الأعصاب التي تتحكم في حركة الأمعاء، كما أنها تساعد على إعادة توازن البكتيريا في أمعائك، وهي مفيدة بشكل خاص للمساعدة في علاج الانتفاخ والغازات الزائدة.



2- الجلوتامين :

ويعد الجلوتامين هو حمض أميني موجود في جميع أنحاء جسمك، ولكن يوجد 30% منه في أمعائنا، وهو يساعد في الحفاظ على سلامة الخلايا التي تبطن الأمعاء الدقيقة، بالإضافة إلى ان لجلوتامين يحافظ على تماسك الوصلات المعوية حتى لا تنتقل جزيئات الطعام الكبيرة غير المهضومة من الأمعاء الدقيقة إلى الدم، ويتم شراء هذا المكمل على شكل مسحوق مع خلطه بالماء.

علاج الانتفاخ والغازات الزائدة





3- جذر الزنجبيل :

وارتبط جذر الزنجبيل علاج الانتفاخ والغازات الزائدة ودعم حركات الأمعاء المنتظمة، ويحتوي جذر الزنجبيل على أكثر من 400 مركب كيميائي حيوي فريد، وله أيضا خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في عملية الهضم.



4- قشور السيلليوم :

وتعتبر قشور السيليوم هي نوع من الألياف التي تساعد في علاج الانتفاخ والغازات الزائد، وهي تشكل هلام في الأمعاء يحبس الماء، ويزيد من حجم البراز ويسهل عليك الذهاب إلى الحمام، ويؤثر السيلليوم أيضا بشكل إيجابي على ميكروبيوم أمعائك من خلال العمل كبريبايوتك، ودعم عدد البكتيريا التي تنتج الأحماض الدهنية المفيدة قصيرة السلسلة.



5- زيت النعناع :

يوصى باستخدام زيت النعناع من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) في علاج الانتفاخ والغازات الزائدة، وهو يعمل عن طريق مساعدة عضلات جدار الأمعاء على الاسترخاء، ما يسمح للطعام بالمرور بسهولة، ولكن يجب تتناول مكملات زيت النعناع قبل ساعة من تناول الوجبات .