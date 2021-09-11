الصحة: مصر رقم 14 عالميا في معدل الزيادة السكانية.. فيديو

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، إن ترتيب مصر في معدل الزيادة السكانية رقم 14 على مستوى العالم.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن النمو السكاني قد لا يعد مشكلة في الدول التي لديها موارد تمكنها من تلبية احتياجات سكانها، منوها بأهمية ضرورة الربط بين النمو السكاني والإشكاليات التي واجهت المجتمع خلال المائة عام الماضية.

وأشار إلى أن تنظيم الأسرة هو المحور الأساسي والوحيد لضبط مشكلة النمو السكاني، مؤكدا أن التحدي الأساسي للدولة المصرية هو ضبط النمو السكاني، حيث أن معدل النمو السكاني في مصر 2%، مردفا أنه حتى الآن يتم العمل باستراتيجية الانخفاض السكاني بشكل كامل.

يسي: اطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان خطوة نحو الجمهورية الجديدة

أبدي الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادته البالغة بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":"لقد كانت سعادتي بالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار في هذه الجلسة من نقاشات ثرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين التي هي صلب مفهومنا لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية.

إنها خطوة جديد تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات.

شكرا للجميع.. وتحيا مصر لكم وبكم.يسي: اطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان خطوة نحو الجمهورية الجديدة

أبدي الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادته البالغة بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":"لقد كانت سعادتي بالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار في هذه الجلسة من نقاشات ثرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين التي هي صلب مفهومنا لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية.

إنها خطوة جديد تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات.

شكرا للجميع.. وتحيا مصر لكم وبكم.